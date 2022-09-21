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"Мир в опасности и парализован". Гутерриш на Генассамблее ООН говорил о глобальных кризисах, голоде и ядерном оружии

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Символом "обещаний и надежд" Гутерриш назвал судно Brave Commander, которое привезло украинское зерно в Африку
Символом "обещаний и надежд" Гутерриш назвал судно Brave Commander, которое привезло украинское зерно в Африку
Фото: un.org

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что страны мира "застряли в колоссальной глобальной неисправности" и не готовы или не хотят бороться с вызовами, угрожающими будущему человечества и планеты. Его выступление на открытии Генассамблеи ООН 20 сентября опубликовано на сайте ООН.

"Давайте не будем питать иллюзий. Мы в бурном море. Зима глобального недовольства не за горами. Кризис стоимости жизни бушует. Доверие рушится. Наша планета горит. Люди страдают, причем самые уязвимые страдают больше всего. Устав Организации Объединенных Наций и идеалы, которые он представляет, находятся под угрозой... Мы обязаны действовать, но все мы застряли в колоссальной глобальной неисправности. Международное сообщество не готово или не хочет бороться с большими и драматическими вызовами нашего времени. Эти кризисы угрожают будущему человечества и судьбам нашей планеты", – заявил Гутерриш. 

В своей речи генсек ООН неоднократно призвал мир к солидарности и действию, чтобы выйти из глобального кризиса. 

"Наш мир в опасности и парализован", – сказал Гутерриш. Но надежда, по его словам, еще теплится. В частности, по его мнению, она проявилась в достигнутом соглашении о морских поставках украинского зерна на мировой рынок. Также надежду вселяют общенациональное перемирие в Йемене и мирный процесс в Колумбии.

Символом "обещаний и надежд" и "того, чего мы можем достичь, если будем действовать вместе", он назвал корабль Brave Commander, зафрахтованный ООН, который привез украинское зерно в Африку

В своей речи Гутерриш упомянул войну в Украине, напомнив, что она привела к широкомасштабным разрушениям с массовыми нарушениями прав человека и международного гуманитарного права.

В то же время он вновь заявил, что нужно возобновить экспорт удобрений из России.

"Если рынок удобрений не стабилизируется, в следующем году проблемой может стать снабжение продуктами. Необходимо продолжить устранение всех препятствий, которые остаются на пути экспорта российских удобрений и их ингредиентов, в частности аммиака", – сказал Гутерриш.

В числе глобальных проблем, угрожающих миру, он назвал чрезвычайную климатическую ситуацию, утрату биоразнообразия, тяжелое финансовое положение развивающихся стран, рост разжигания ненависти и "вышедшее из-под контроля" цифровое наблюдение.

По его словам, прогресс по всем этим и многим другим вопросам является "заложником геополитической напряженности".

Генсек ООН упомянул войну в Украине, беспрецедентную засуху, угрожающую жизни и средствам к существованию 22 млн человек в странах Африканского рога, разрушенную экономику Афганистана, "цикл насилия в Израиле и Палестине", нарушения прав человека в Мьянме и добавил, что "список можно продолжить".

И без того напряженная ситуация омрачается попытками ряда стран угрожать применением ядерного оружия, а также случаями возникновения угрозы безопасности атомным электростанциям, отметил Гутерриш.

"Итак, давайте разработаем общие решения общих проблем, основанные на доброй воле, доверии и правах, разделяемых каждым человеком. Давайте работать как единое целое, как мировая коалиция, как объединенные нации", – заключил он.

Контекст:

В Нью-Йорке 20 сентября начала свою работу 77-я Генеральная Ассамблея ООН. В ней принимают участие около 150 глав государств и правительств. Согласно информации на сайте ООН, мероприятия на высоком уровне в Генассамблее запланированы в период с 13-го по 26 сентября.

Президент Украины Владимир Зеленский, как ожидается, обратится к Генассамблее в режиме онлайн 21 сентября.

В рамках Генассамблеи уже выступили президент Франции Эммануэль Макронпрезидент Турции Реджеп Эрдоганпрезидент Польши Анджей Дуда и другие высокопоставленные политики. 

Теги: Россия, ООН, Колумбия, Африка, экспорт, Йемен, голод, война России против Украины, Генеральная Ассамблея ООН, засуха, Антониу Гутерриш, зерно
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