"Мир в опасности и парализован". Гутерриш на Генассамблее ООН говорил о глобальных кризисах, голоде и ядерном оружии

"Давайте не будем питать иллюзий. Мы в бурном море. Зима глобального недовольства не за горами. Кризис стоимости жизни бушует. Доверие рушится. Наша планета горит. Люди страдают, причем самые уязвимые страдают больше всего. Устав Организации Объединенных Наций и идеалы, которые он представляет, находятся под угрозой... Мы обязаны действовать, но все мы застряли в колоссальной глобальной неисправности. Международное сообщество не готово или не хочет бороться с большими и драматическими вызовами нашего времени. Эти кризисы угрожают будущему человечества и судьбам нашей планеты", – заявил Гутерриш.

В своей речи генсек ООН неоднократно призвал мир к солидарности и действию, чтобы выйти из глобального кризиса.

"Наш мир в опасности и парализован", – сказал Гутерриш. Но надежда, по его словам, еще теплится. В частности, по его мнению, она проявилась в достигнутом соглашении о морских поставках украинского зерна на мировой рынок. Также надежду вселяют общенациональное перемирие в Йемене и мирный процесс в Колумбии.

Символом "обещаний и надежд" и "того, чего мы можем достичь, если будем действовать вместе", он назвал корабль Brave Commander, зафрахтованный ООН, который привез украинское зерно в Африку.

В своей речи Гутерриш упомянул войну в Украине, напомнив, что она привела к широкомасштабным разрушениям с массовыми нарушениями прав человека и международного гуманитарного права.

В то же время он вновь заявил, что нужно возобновить экспорт удобрений из России.

"Если рынок удобрений не стабилизируется, в следующем году проблемой может стать снабжение продуктами. Необходимо продолжить устранение всех препятствий, которые остаются на пути экспорта российских удобрений и их ингредиентов, в частности аммиака", – сказал Гутерриш.

В числе глобальных проблем, угрожающих миру, он назвал чрезвычайную климатическую ситуацию, утрату биоразнообразия, тяжелое финансовое положение развивающихся стран, рост разжигания ненависти и "вышедшее из-под контроля" цифровое наблюдение.

По его словам, прогресс по всем этим и многим другим вопросам является "заложником геополитической напряженности".

Генсек ООН упомянул войну в Украине, беспрецедентную засуху, угрожающую жизни и средствам к существованию 22 млн человек в странах Африканского рога, разрушенную экономику Афганистана, "цикл насилия в Израиле и Палестине", нарушения прав человека в Мьянме и добавил, что "список можно продолжить".

И без того напряженная ситуация омрачается попытками ряда стран угрожать применением ядерного оружия, а также случаями возникновения угрозы безопасности атомным электростанциям, отметил Гутерриш.

"Итак, давайте разработаем общие решения общих проблем, основанные на доброй воле, доверии и правах, разделяемых каждым человеком. Давайте работать как единое целое, как мировая коалиция, как объединенные нации", – заключил он.