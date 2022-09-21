Будут шаги ключевых международных объединений в поддержку Украины в нынешних обстоятельствах – Зеленский

Зеленский: Наши позиции не меняются от шума или каких-либо анонсов откуда-то. И имеем в этом полную поддержку наших партнеров Фото: ЕРА

Зеленский отметил, что из РФ 20 сентября поступили "достаточно шумные новости".

"Наши позиции не меняются от шума или каких-либо анонсов откуда-то. И имеем в этом полную поддержку наших партнеров. Мы информируем всех субъектов международных отношений о том, что происходит. И видим понимание не только от наших партнеров, но и от тех государств, которые пытались держаться в стороне от нашей борьбы. Будут шаги в поддержку Украины в таких обстоятельствах и ключевых международных объединений. Так что сохраняем давление. Сохраняем единство. Защищаем Украину. Освобождаем нашу землю. И не проявляем никакой слабости", – добавил он.

Также Зеленский поблагодарил партнеров за осуждение попыток России организовать псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины.

Зеленский не уточнил, какие именно организации сделают шаги в поддержку Украины, но президент Франции Эммануэль Макрон 20 сентября, выступая в Генассамблее ООН, призывал организацию "действовать, чтобы Россия отказалась от выбора войны".

По данным CNN, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в кулуарах сессии Генассамблеи ведет переговоры с коллегами, чтобы укрепить солидарность партнеров, поддерживающих Украину, а также намерен "в частном порядке пристыдить лидеров стран, получающих дешевую нефть из России, заявив, что они получают выгоду от того, что Украина стала жертвой".