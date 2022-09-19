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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: СБУ работает теперь заметно результативно

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Владимир Зеленский: Не могу раскрывать всех деталей, но благодаря СБУ сейчас есть уверенность, что у оккупантов не будет никакой опоры на украинской земле
Владимир Зеленский: Не могу раскрывать всех деталей, но благодаря СБУ сейчас есть уверенность, что у оккупантов не будет никакой опоры на украинской земле
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 19 сентября рассказал о ситуации в Харьковской области и отметил усилия Службы безопасности Украины. Обращение опубликовала пресс-служба Офиса президента.

Глава государства поблагодарил Национальную полицию за быстрое восстановление правопорядка на только что освобожденной территории.

"И Службу безопасности Украины – за то, что работает теперь заметно результативно. Не могу раскрывать всех деталей, но благодаря СБУ сейчас есть уверенность, что у оккупантов не будет никакой опоры на украинской земле", – заявил он. 

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. Им не удалось захватить Харьков, однако они ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по областному центру и другим населенным пунктам области.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В Харьковской области за время контрнаступления ВСУ деоккупирован 421 населенный пункт, сообщил 16 сентября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. В частности, освобождена Балаклея, украинские подразделения зашли в Купянск и Изюм, продолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов.

По данным Минобороны Украины на 14 сентября, начиная с 6 сентября ВСУ удалось освободить в Харьковской области около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.

Теги: СБУ, война, Харьковская область, Владимир Зеленский, война России против Украины, Офис президента Украины, деоккупация, контрнаступление
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