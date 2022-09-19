Зеленский: Темп оказания помощи Украине должен соответствовать темпу нашего движения

"Сейчас это очень важно – темп. Темп стабилизации в освобожденных районах. Темп в движении наших войск. Темп восстановления нормальной жизни на освобожденной территории. И темп в поддержке партнеров. Мы говорим об этом честно: темп оказания помощи Украине должен соответствовать темпу нашего движения", – сказал президент.
Он отметил, что на недавно освобожденных территориях Харьковской области продолжаются стабилизационные мероприятия.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. По информации президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли на себя обязательства, связанные с поддержкой Украины.
В первое время Украина получала от партнеров только старое советское вооружение, стратегическое решение о начале поставок современного оружия западного производства было принято только в конце апреля.
Однако военной помощи, которую страны Запада оказывают Украине, было недостаточно для установления паритета с РФ в тяжелом вооружении, неоднократно подчеркивали украинские власти.
Партнеры до сих пор не передают Украине ни современные боевые танки, ни боевые самолеты, отметил в сентябре министр обороны Алексей Резников.