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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Темп оказания помощи Украине должен соответствовать темпу нашего движения

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Зеленский: Сейчас очень важен темп. Темп стабилизации в освобожденных районах. Темп в движении наших войск
Зеленский: Сейчас очень важен темп. Темп стабилизации в освобожденных районах. Темп в движении наших войск
Фото: EPA

Темпы предоставления Украине военной помощи должны соответствовать темпам продвижения украинских войск. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения 19 сентября, опубликованного его пресс-службой.

"Сейчас это очень важно – темп. Темп стабилизации в освобожденных районах. Темп в движении наших войск. Темп восстановления нормальной жизни на освобожденной территории. И темп в поддержке партнеров. Мы говорим об этом честно: темп оказания помощи Украине должен соответствовать темпу нашего движения", – сказал президент.

Он отметил, что на недавно освобожденных территориях Харьковской области продолжаются стабилизационные мероприятия.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. По информации президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли на себя обязательства, связанные с поддержкой Украины.

В первое время Украина получала от партнеров только старое советское вооружение, стратегическое решение о начале поставок современного оружия западного производства было принято только в конце апреля

Однако военной помощи, которую страны Запада оказывают Украине, было недостаточно для установления паритета с РФ в тяжелом вооружении, неоднократно подчеркивали украинские власти. 

Партнеры до сих пор не передают Украине ни современные боевые танки, ни боевые самолеты, отметил в сентябре министр обороны Алексей Резников.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, военная помощь, Владимир Зеленский, война России против Украины
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