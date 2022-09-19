Зеленский: Темп оказания помощи Украине должен соответствовать темпу нашего движения

Зеленский: Сейчас очень важен темп. Темп стабилизации в освобожденных районах. Темп в движении наших войск Фото: EPA

"Сейчас это очень важно – темп. Темп стабилизации в освобожденных районах. Темп в движении наших войск. Темп восстановления нормальной жизни на освобожденной территории. И темп в поддержке партнеров. Мы говорим об этом честно: темп оказания помощи Украине должен соответствовать темпу нашего движения", – сказал президент.

Он отметил, что на недавно освобожденных территориях Харьковской области продолжаются стабилизационные мероприятия.

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