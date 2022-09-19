После неудач России в Украине войскам НАТО в Европе нужно быть бдительными – глава комитета начальников штабов США

Генерал проверил ПВО, которые станут последней линией обороны НАТО в случае вторжения РФ в Европу Фото: ЕРА

Он напомнил о рисках обострения конфликта из-за того, что Украина продолжает успешно наступать, а США и их союзники по НАТО и дальше предоставляют помощь.

По словам Милли, война сейчас идет "не слишком хорошо для РФ" и союзникам нужно поддерживать высокую степень готовности.

Генерал проверил систему противовоздушной обороны базы, в том числе ракетные батареи Patriot. Они станут последней линией обороны, если Москва решит атаковать базу, рискуя вступить в войну с Альянсом, отмечает Reuters.

Милли не предполагает, что угроза войскам США в Европе выросла в последнее время. Однако считает, что они должны быть готовы, потому что "вы просто не знаете с высокой степенью уверенности, что произойдет дальше", цитирует генерала агентство.

Репортеров, сопровождавших Милли, из соображений безопасности просили не публиковать название базы и не описывать ее местонахождение, говорится в сообщении.