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ВОЙНА В УКРАИНЕ

После неудач России в Украине войскам НАТО в Европе нужно быть бдительными – глава комитета начальников штабов США

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Генерал проверил ПВО, которые станут последней линией обороны НАТО в случае вторжения РФ в Европу
Генерал проверил ПВО, которые станут последней линией обороны НАТО в случае вторжения РФ в Европу
Фото: ЕРА

Россия еще не показала ясной реакции на военные неудачи в Украине, поэтому американским войскам в Европе нужно быть бдительными. Об этом во время посещения военной базы НАТО в Польше заявил глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, сообщает Reuters.

Он напомнил о рисках обострения конфликта из-за того, что Украина продолжает успешно наступать, а США и их союзники по НАТО и дальше предоставляют помощь.

По словам Милли, война сейчас идет "не слишком хорошо для РФ" и союзникам нужно поддерживать высокую степень готовности.

Генерал проверил систему противовоздушной обороны базы, в том числе ракетные батареи Patriot. Они  станут последней линией обороны, если Москва решит атаковать базу, рискуя вступить в войну с Альянсом, отмечает Reuters. 

Милли не предполагает, что угроза войскам США в Европе выросла в последнее время. Однако считает, что они должны быть готовы, потому что "вы просто не знаете с высокой степенью уверенности, что произойдет дальше", цитирует генерала агентство.

Репортеров, сопровождавших Милли, из соображений безопасности просили не публиковать название базы и не описывать ее местонахождение, говорится в сообщении.

Контекст:

После вторжения России в Украину 24 февраля НАТО объявил о развертывании беспрецедентных сил в воздухе над восточным флангом Альянса.

29 июня на саммите в Мадриде была утверждена новая стратегическая концепция НАТО. В ней говорится, что Россия "представляет значительную и прямую угрозу" безопасности НАТО, а политика Китая "бросает вызов интересам, безопасности и ценностям Альянса".

Теги: Россия, США, НАТО, Польша, военная помощь, российская агрессия, война России против Украины, Марк Милли, ПРО Patriot
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