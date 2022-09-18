Хербст: США постоянно дают вам что-то новое, но в совсем небольших количествах. Это глупость

"Это, я сказал бы, самый центр проблемы, о которой я говорю. Так как мы не определяем эту угрозу точно, мы считаем, что нам не нужно вам дать все, что вы хотите, и все, что вам нужно", – говорит он.

По наблюдениям экс-посла, каждый раз, когда Россия совершает еще одно чудовищное преступление в Украине – шум растет, критика растет, и тогда Соединенные Штаты идут навстречу в поставках оружия ВСУ.

"Наверное, вы знаете, что время от времени мы (Atlantic Council – "ГОРДОН") организуем заявления о недостатках американской внешней политики в этом кризисе", – напомнил Хербст. – И мы всегда говорим о том, что нужно посылать артиллерию со все большей дальностью, истребители, противоракетные системы. И мы продолжаем это делать. Но, к сожалению, динамика... Они всегда говорят сначала "нет", потом подвергаются критике".

Потом руководство США говорит Украине "да" на то, чему раньше говорили "нет", подчеркивает экс-посол Соединенных Штатов.

"Но даже когда они не говорят "да", они дают вам что-то новое. Но в совсем небольших количествах. Это тоже глупость. Но если они сами не разбираются в сущности этой угрозы, все понятно", – заметил Хербст.

Хербст: Война может длиться 5–10 лет. Но если бы США дали все, что нужно Украине, мы увидели бы конец войны, может быть, через полгода. Читайте полную версию интервью

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