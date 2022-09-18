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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Хербст: США постоянно дают вам что-то новое, но в совсем небольших количествах. Это глупость

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Хербст считает, что подход США к поставкам оружия Украине противоречит американским же интересам
Хербст считает, что подход США к поставкам оружия Украине противоречит американским же интересам
Фото: EPA

Соединенные Штаты Америки выставляют ограничения на поставку оружия Украине, которые на самом деле противоречат их собственным интересам, считает экс-посол США в Украине, старший директор Евразийского центра Atlantic Council Джон Хербст. Об этом он сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Это, я сказал бы, самый центр проблемы, о которой я говорю. Так как мы не определяем эту угрозу точно, мы считаем, что нам не нужно вам дать все, что вы хотите, и все, что вам нужно", – говорит он.

По наблюдениям экс-посла, каждый раз, когда Россия совершает еще одно чудовищное преступление в Украине – шум растет, критика растет, и тогда Соединенные Штаты идут навстречу в поставках оружия ВСУ.

"Наверное, вы знаете, что время от времени мы (Atlantic Council – "ГОРДОН") организуем заявления о недостатках американской внешней политики в этом кризисе", – напомнил Хербст. – И мы всегда говорим о том, что нужно посылать артиллерию со все большей дальностью, истребители, противоракетные системы. И мы продолжаем это делать. Но, к сожалению, динамика... Они всегда говорят сначала "нет", потом подвергаются критике".

Потом руководство США говорит Украине "да" на то, чему раньше говорили "нет", подчеркивает экс-посол Соединенных Штатов.

"Но даже когда они не говорят "да", они дают вам что-то новое. Но в совсем небольших количествах. Это тоже глупость. Но если они сами не разбираются в сущности этой угрозы, все понятно", – заметил Хербст.

Хербст: Война может длиться 5–10 лет. Но если бы США дали все, что нужно Украине, мы увидели бы конец войны, может быть, через полгода. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

По данным Пентагона, с января 2021 года Соединенные Штаты выделили Украине около $15,8 млрд помощи в сфере безопасности.

США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия. 

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил 20 июля, что вооружение Украине предоставляют уже 30 стран, всего к формату "Рамштайн" присоединились 50 государств.

При этом украинские власти неоднократно подчеркивали, что военной помощи, которую страны Запада оказывают Украине, недостаточно для установления паритета с РФ.

16 августа министр обороны Алексей Резников выразил надежду, что в США примут политическое решение о предоставлении Украине ATACMS.

Партнеры до сих пор не передают Украине ни современные боевые танки, ни боевые самолеты, отметил в сентябре Резников.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
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