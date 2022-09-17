США поставят Украине два ЗРК NASAMS в течение следующих двух месяцев – Пентагон

ЗРК NASAMS будут способствовать защите украинцев от вражеских воздушных угроз, отметили в минобороны США Фото: EPA

Об этом 16 сентября на брифинге заявил представитель Пентагона Пэт Райдер. Текстовая версия брифинга опубликована на сайте минобороны США.

"Мы отслеживаем, что два NASAMS должны быть доставлены [в Украину] в течение следующих двух месяцев или около того. Эти оборонительные системы в дальнейшем будут способствовать защите украинцев от вражеских воздушных угроз, включая авиацию, беспилотные летательные аппараты и ракеты", – сказал Райдер.

15 сентября президент США Джо Байден подписал новый пакет военной помощи Украине на сумму $600 млн. По информации Пентагона, в него, среди прочего, вошли артснаряды и боеприпасы для РСЗО HIMARS.

Вместе с этим пакетом всего с января 2021 года Соединенные Штаты выделили Украине около $15,8 млрд помощи в сфере безопасности, отметили в минобороны США.

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