США поставят Украине два ЗРК NASAMS в течение следующих двух месяцев – Пентагон

Об этом 16 сентября на брифинге заявил представитель Пентагона Пэт Райдер. Текстовая версия брифинга опубликована на сайте минобороны США.
"Мы отслеживаем, что два NASAMS должны быть доставлены [в Украину] в течение следующих двух месяцев или около того. Эти оборонительные системы в дальнейшем будут способствовать защите украинцев от вражеских воздушных угроз, включая авиацию, беспилотные летательные аппараты и ракеты", – сказал Райдер.
15 сентября президент США Джо Байден подписал новый пакет военной помощи Украине на сумму $600 млн. По информации Пентагона, в него, среди прочего, вошли артснаряды и боеприпасы для РСЗО HIMARS.
Вместе с этим пакетом всего с января 2021 года Соединенные Штаты выделили Украине около $15,8 млрд помощи в сфере безопасности, отметили в минобороны США.
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В конце июня советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Штаты планируют купить Украине передовые системы ПВО средней и большой дальности.
1 июля в Пентагоне анонсировали поставку двух передовых систем ПВО NASAMS, они входят в 14-й пакет помощи США в области безопасности для Украины. Отмечалось, что в рамках этого пакета США заключают контракты с представителями промышленности, а не поставляют оборудование из запасов Пентагона.
30 июля в Пентагоне сообщили, что США начали процесс закупки систем ПВО NASAMS для Украины.
24 августа, в День Независимости Украины, Байден объявил о новом, 20-м пакете военной помощи Украине на сумму $2,98 млрд. В него входят шесть систем NASAMS и боеприпасы для них. Речь, как и в прошлый раз, идет о заключении контрактов с производителями и помощи "в среднесрочной и долгосрочной перспективе".
В конце августа минобороны США заключило контракт с компанией Raytheon Missiles & Defense на закупку ЗРК NASAMS для Украины.