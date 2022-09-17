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США поставят Украине два ЗРК NASAMS в течение следующих двух месяцев – Пентагон

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ЗРК NASAMS будут способствовать защите украинцев от вражеских воздушных угроз, отметили в минобороны США
ЗРК NASAMS будут способствовать защите украинцев от вражеских воздушных угроз, отметили в минобороны США
Фото: EPA

Соединенные Штаты Америки в течение следующих двух месяцев поставят Украине два зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS.

Об этом 16 сентября на брифинге заявил представитель Пентагона Пэт Райдер. Текстовая версия брифинга опубликована на сайте минобороны США.

"Мы отслеживаем, что два NASAMS должны быть доставлены [в Украину] в течение следующих двух месяцев или около того. Эти оборонительные системы в дальнейшем будут способствовать защите украинцев от вражеских воздушных угроз, включая авиацию, беспилотные летательные аппараты и ракеты", – сказал Райдер.

15 сентября президент США Джо Байден подписал новый пакет военной помощи Украине на сумму $600 млн. По информации Пентагона, в него, среди прочего, вошли артснаряды и боеприпасы для РСЗО HIMARS.

Вместе с этим пакетом всего с января 2021 года Соединенные Штаты выделили Украине около $15,8 млрд помощи в сфере безопасности, отметили в минобороны США. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце июня советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Штаты планируют купить Украине передовые системы ПВО средней и большой дальности.

1 июля в Пентагоне анонсировали поставку двух передовых систем ПВО NASAMS, они входят в 14-й пакет помощи США в области безопасности для Украины. Отмечалось, что в рамках этого пакета США заключают контракты с представителями промышленности, а не поставляют оборудование из запасов Пентагона.

30 июля в Пентагоне сообщили, что США начали процесс закупки систем ПВО NASAMS для Украины.

24 августа, в День Независимости Украины, Байден объявил о новом, 20-м пакете военной помощи Украине на сумму $2,98 млрд. В него входят шесть систем NASAMS и боеприпасы для них. Речь, как и в прошлый раз, идет о заключении контрактов с производителями и помощи "в среднесрочной и долгосрочной перспективе".

В конце августа минобороны США заключило контракт с компанией Raytheon Missiles & Defense на закупку ЗРК NASAMS для Украины.

Теги: Россия, США, Украина, Пентагон, авиация, ПВО, военная помощь, угрозы, война России против Украины, ракеты, брифинг, NASAMS, Пэт Райдер
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