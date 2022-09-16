"Украина при поддержке и солидарности партнеров удивляет весь мир". Зеленский поблагодарил США за новый пакет военной помощи

Зеленский о помощи от США: Наше взаимодействие доказало свою эффективность на передовой Фото: president.gov.ua

"Наше взаимодействие доказало свою эффективность на передовой. Украина стремится быть свободной. И при искренней поддержке и солидарности партнеров удивляет весь мир. Вместе победим!" – написал он.

Вітаю рішення @POTUS виділити до * 600 млн як черговий пакет оборонної допомоги для * . Наша взаємодія довела свою ефективність на передовій. * прагне бути вільною. І за щирої підтримки та солідарності партнерів дивує весь світ. Разом переможемо! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 16, 2022

15 сентября Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму до $600 млн.

По информации Пентагона, в него входят боеприпасы для ракетных систем HIMARS, артиллерийские снаряды разных калибров, четыре противоартиллерийских радара, грузовики и прицепы, системы противодействия беспилотникам и другое оборудование.