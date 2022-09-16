"Украина при поддержке и солидарности партнеров удивляет весь мир". Зеленский поблагодарил США за новый пакет военной помощи

"Наше взаимодействие доказало свою эффективность на передовой. Украина стремится быть свободной. И при искренней поддержке и солидарности партнеров удивляет весь мир. Вместе победим!" – написал он.
Вітаю рішення @POTUS виділити до * 600 млн як черговий пакет оборонної допомоги для * . Наша взаємодія довела свою ефективність на передовій. * прагне бути вільною. І за щирої підтримки та солідарності партнерів дивує весь світ. Разом переможемо!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 16, 2022
15 сентября Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму до $600 млн.
По информации Пентагона, в него входят боеприпасы для ракетных систем HIMARS, артиллерийские снаряды разных калибров, четыре противоартиллерийских радара, грузовики и прицепы, системы противодействия беспилотникам и другое оборудование.
По данным Пентагона, с января 2021 года Соединенные Штаты выделили Украине около $15,8 млрд помощи в сфере безопасности.
США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.