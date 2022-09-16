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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Украина при поддержке и солидарности партнеров удивляет весь мир". Зеленский поблагодарил США за новый пакет военной помощи

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Зеленский о помощи от США: Наше взаимодействие доказало свою эффективность на передовой
Зеленский о помощи от США: Наше взаимодействие доказало свою эффективность на передовой
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение президента США Джо Байдена выделить новый пакет оборонной помощи для Украины. Об этом он написал в Twitter 16 сентября.

"Наше взаимодействие доказало свою эффективность на передовой. Украина стремится быть свободной. И при искренней поддержке и солидарности партнеров удивляет весь мир. Вместе победим!" – написал он.

15 сентября Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму до $600 млн.

По информации Пентагона, в него входят боеприпасы для ракетных систем HIMARS, артиллерийские снаряды разных калибров, четыре противоартиллерийских радара, грузовики и прицепы, системы противодействия беспилотникам и другое оборудование.

Контекст:

По данным Пентагона, с января 2021 года Соединенные Штаты выделили Украине около $15,8 млрд помощи в сфере безопасности.

США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия. 

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

Теги: США, Джо Байден, военная помощь, помощь, Владимир Зеленский, война России против Украины
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