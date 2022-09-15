Литва отремонтирует немецкие САУ PzH 2000, которые передали Украине

"Литва берет на себя новую миссию – будут отремонтированы самоходные PzH 2000, которые принадлежат украинцам", – заявил министр.
Он отметил, что общая военная поддержка Украины Литвой достигла €209 млн, не считая вооружения, предоставленного органами внутренних дел, на €5 млн.
"Panzerhaubitze 2000" – немецкая самоходная артиллерийская установка с автоматической системой зарядки и высоким уровнем автоматизации всех систем. Боекомплект установки состоит из 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов. Дальность стрельбы стандартным боеприпасом – 30 км.
В июне в Украину доставили 12 установок Panzerhaubitze 2000, предоставленные Германией и Нидерландами. Позже эти страны пообещали передать еще шесть установок.