Литва отремонтирует немецкие САУ PzH 2000, которые передали Украине

Panzerhaubitze 2000 Украина получила от Германии и Нидерландов Фото: Arvydas Anušauskas / Facebook

"Литва берет на себя новую миссию – будут отремонтированы самоходные PzH 2000, которые принадлежат украинцам", – заявил министр.

Он отметил, что общая военная поддержка Украины Литвой достигла €209 млн, не считая вооружения, предоставленного органами внутренних дел, на €5 млн.