Германия передаст Украине еще четыре САУ Panzerhaubitze 2000 – минобороны

Она отметила, что Panzerhaubitzen 2000, ранее поставленные Украине Германией и Нидерландами, "более чем зарекомендовали себя в бою", и Украина "выразила желание" получить больше этих установок.

"Чтобы еще больше поддержать Украину в ее мужественной борьбе против жестокого нападения России, Германия выполнит эту просьбу и в настоящее время предоставляет еще четыре таких самоходных гаубицы. Они поступают прямо из отдела технического обслуживания, который был значительно ускорен в сотрудничестве с промышленностью. Это увеличивает количество этих высокоэффективных орудий, поставленных Германией, до 14", – сообщила министр.

В пресс-службе уточнили, что совместные поставки с Нидерландами увеличатся до 22 единиц, 14 из которых – немецкие. Там добавили, что предоставят САУ Украине, "несмотря на напряженную материальную ситуацию".

#News:

Die Bundeswehr unterstützt die #Ukraine trotz angespannter Materiallage mit 4 weiteren Panzerhaubitzen 2000 inklusive eines Munitionspaketes. Damit steigt die Zahl der gemeinsam mit den Niederlanden gelieferten Systemen auf 22, wovon 14 aus * sind. pic.twitter.com/qeeDWjsZra — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) September 19, 2022