ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Германия передаст Украине еще четыре САУ Panzerhaubitze 2000 – минобороны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Число переданных Германией САУ Panzerhaubitze 2000 увеличится до 14
Число переданных Германией САУ Panzerhaubitze 2000 увеличится до 14
Фото: EPA

Германия передаст Украине еще четыре самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000. Об этом сообщила пресс-служба минобороны Германии со ссылкой на заявление главы ведомства Кристине Ламбрехт в Twitter 19 сентября.

Она отметила, что Panzerhaubitzen 2000, ранее поставленные Украине Германией и Нидерландами, "более чем зарекомендовали себя в бою", и Украина "выразила желание" получить больше этих установок.

"Чтобы еще больше поддержать Украину в ее мужественной борьбе против жестокого нападения России, Германия выполнит эту просьбу и в настоящее время предоставляет еще четыре таких самоходных гаубицы. Они поступают прямо из отдела технического обслуживания, который был значительно ускорен в сотрудничестве с промышленностью. Это увеличивает количество этих высокоэффективных орудий, поставленных Германией, до 14", – сообщила министр.

В пресс-службе уточнили, что совместные поставки с Нидерландами увеличатся до 22 единиц, 14 из которых – немецкие. Там добавили, что предоставят САУ Украине, "несмотря на напряженную материальную ситуацию".

Контекст:

Panzerhaubitze 2000 – немецкая самоходная артиллерийская установка с автоматической системой зарядки и высоким уровнем автоматизации всех систем. Боекомплект установки состоит из 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов. Дальность стрельбы стандартным боеприпасом – 30 км. 

В июне в Украину доставили 12 установок Panzerhaubitze 2000, предоставленные Германией и Нидерландами. Позже эти страны пообещали передать еще шесть установок.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Германия, военная помощь, артиллерия, война России против Украины, Кристине Ламбрехт, гаубица
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
86-летний Вуди Аллен объявил о завершении карьеры
86-летний Вуди Аллен объявил о завершении карьеры
"Восхищаемся мужеством и честностью". Группа Pet Shop Boys прокомментировала заявление Пугачевой
"Восхищаемся мужеством и честностью". Группа Pet Shop Boys прокомментировала заявление Пугачевой
37-летняя Тина Кароль показала селфи с 62-летней матерью
37-летняя Тина Кароль показала селфи с 62-летней матерью
Королевская семья в день похорон Елизаветы II опубликовала ролик о ее жизни – начиная с младенчества и до последних дней
Королевская семья в день похорон Елизаветы II опубликовала ролик о ее жизни – начиная с младенчества и до последних дней
"Спасибо за постоянное внимание к Украине". Зеленская в Лондоне попрощалась с Елизаветой II "от имени всех украинцев"
"Спасибо за постоянное внимание к Украине". Зеленская в Лондоне попрощалась с Елизаветой II "от имени всех украинцев"
"В мировом контексте – ноль". Осадчая призвала украинцев быть самодостаточными и не реагировать на заявления Пугачевой и Собчак
"В мировом контексте – ноль". Осадчая призвала украинцев быть самодостаточными и не реагировать на заявления Пугачевой и Собчак
В надгробный венок Елизаветы II вплетены цветы, выращенные из тех, которые были в ее свадебном букете. Фото
В надгробный венок Елизаветы II вплетены цветы, выращенные из тех, которые были в ее свадебном букете. Фото
Гвоздева высказалась о замалчивающей войну Денисовой, которая вернулась в РФ и стала судьей российского шоу
Гвоздева высказалась о замалчивающей войну Денисовой, которая вернулась в РФ и стала судьей российского шоу
  Жена принца Уильяма прибыла на похороны Елизаветы II с девятилетним принцем Джорджем и семилетней принцессой Шарлоттой. Видео
  Жена принца Уильяма прибыла на похороны Елизаветы II с девятилетним принцем Джорджем и семилетней принцессой Шарлоттой. Видео
  Бывшая девушка Илона Маска продала его фото и подарки, чтобы оплатить обучение пасынка в колледже. Видео
  Бывшая девушка Илона Маска продала его фото и подарки, чтобы оплатить обучение пасынка в колледже. Видео
Арестович: Бунт Аллы Борисовны против путинской системы – начало конца этого режима
Арестович: Бунт Аллы Борисовны против путинской системы – начало конца этого режима
За день до похорон опубликован последний портрет Елизаветы II. Фото
За день до похорон опубликован последний портрет Елизаветы II. Фото
  Украину на "Детском Евровидении" представит 13-летняя Злата Дзюнька с авторской песней "Незламна"
  Украину на "Детском Евровидении" представит 13-летняя Злата Дзюнька с авторской песней "Незламна"
"Лиля в миниатюре". Подкопаева показала свою младшую дочь
"Лиля в миниатюре". Подкопаева показала свою младшую дочь
Восемь внуков Елизаветы II отстояли почетный караул у ее гроба в Вестминстерском замке. Фото
Восемь внуков Елизаветы II отстояли почетный караул у ее гроба в Вестминстерском замке. Фото
Роднянский о заявлении Пугачевой: Запахло сменой погоды. Пришло время не молчать всем
Роднянский о заявлении Пугачевой: Запахло сменой погоды. Пришло время не молчать всем
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Собчак назвала украинцев нацистами. Нардеп Гончаренко посоветовал ей готовиться к внесению во все санкционные списки (253534)
2
"Мы же своих не бросаем?" Осадчая после отказа Вакарчука участвовать в съемках шоу "Голос країни" заявила об ответственности тренеров (237825)
3
"Прелестные малыши!", "С пополнением". Проживающая в Великобритании жена Ярославского похвасталась новыми питомцами (158341)
4
"Похудел, сейчас – как студент". 48-летний Данилко показал новые фото с 54-летней Белоконь (141429)
5
Президент Армении украдкой сфотографировался возле гроба Елизаветы II, нарушив правила. Видео (106615)
6
Арестович: Бунт Аллы Борисовны против путинской системы – начало конца этого режима (82012)
7
Пугачева попросила внести ее в список "иноагентов" вслед за Галкиным (51649)
8
Клопотенко отказался от поездки на The Best Chef Аwards, так как организаторы заявили, что они – "люди мира" и пригласили туда шеф-повара из РФ (21847)
 
 
 
 