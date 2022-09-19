ГОРДОН
 
 
МИР

В Германии появились заявки на поставки газа по "Северному потоку", но доказательств, что он запущен, нет – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Газпром" заявляет, что не возобновит прокачку, пока компания Siemens Energy не отремонтирует сломанное оборудование на газопроводе
"Газпром" заявляет, что не возобновит прокачку, пока компания Siemens Energy не отремонтирует сломанное оборудование на газопроводе
Фото: ЕРА

Покупатели российского природного газа в Германии возобновили заявки на поставки по временно закрытому газопроводу "Северный поток", об этом 19 сентября сообщает Reuters.

По его данным, это произошло впервые после того, как 31 августа Россия закрыла проходящий по дну Балтийского моря газопровод на "техническое обслуживание".

Однако заявки представляют собой только запросы на покупку и не являются доказательством того, что газопровод снова заработал. Они отображаются на сайтах немецких трубопроводов, соединенных с российским, но не видны на сайте оператора "Северного потока", говорится в сообщении.

Российский "Газпром" остановил поставки по "Северному потоку" сначала на три дня (с 31 августа до 2 сентября) для проведения регламентных работ, а потом, после этих работ объявил о поломке газоперекачивающего агрегата и прекращении транспортировки газа до устранения поломки. Конкретных сроков монополист не назвал. 

Reuters отмечает, что в сентябре заместитель генерального директора "Газпрома" Виталий Маркелов заявил, что топливная магистраль не возобновит прокачку, пока компания Siemens Energy не отремонтирует неисправное оборудование. В Siemens Energy ответили, что это "не является технической причиной для прекращения работы" газопровода.

Отключение "Северного потока" в начале месяца усугубило самый серьезный кризис с поставками газа в Европе и привело к очередному витку роста цены на газ, констатирует агентство. 

Контекст:

Из-за нападения РФ на Украину страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу. 

В июне 2022 года российский "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" – до 40% от проектной мощностиКомпания объяснила это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса и выявленными техническими неисправностями двигателей".

Речь о турбине компрессорной станции "Портовая", которая была на ремонте в Канаде. По информации СМИ, турбина была отправлена в РФ, но "застряла" в Германии, так как Москва не дает согласия на дальнейшую транспортировку.  

Президент России Владимир Путин 19 июля заявил, что "Газпром" якобы не получил подтверждения от Канады о передаче турбины. Без нее, сказал глава Кремля, объемы поставок российского газа по "Северному потоку" сократятся до 30 млн м³ в сутки

Совет Евросоюза 5 августа утвердил постановление о снижении потребления газа в странах ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что российский "Газпром" намеренно держит свои хранилища полупустыми. При этом в 12 странах – членах ЕС российские поставки уже ограничены или полностью прекращены. Поэтому Европа должна быть готова к худшему сценарию – к полной остановке поставок газа рано или поздно, предупредила глава Еврокомиссии.

Теги: Газпром, Германия, газ, санкции, газопровод, Северный поток, Siemens
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Бывшая девушка Илона Маска продала его фото и подарки, чтобы оплатить обучение пасынка в колледже. Видео
  Бывшая девушка Илона Маска продала его фото и подарки, чтобы оплатить обучение пасынка в колледже. Видео
Арестович: Бунт Аллы Борисовны против путинской системы – начало конца этого режима
Арестович: Бунт Аллы Борисовны против путинской системы – начало конца этого режима
За день до похорон опубликован последний портрет Елизаветы II. Фото
За день до похорон опубликован последний портрет Елизаветы II. Фото
  Украину на "Детском Евровидении" представит 13-летняя Злата Дзюнька с авторской песней "Незламна"
  Украину на "Детском Евровидении" представит 13-летняя Злата Дзюнька с авторской песней "Незламна"
"Лиля в миниатюре". Подкопаева показала свою младшую дочь
"Лиля в миниатюре". Подкопаева показала свою младшую дочь
Восемь внуков Елизаветы II отстояли почетный караул у ее гроба в Вестминстерском замке. Фото
Восемь внуков Елизаветы II отстояли почетный караул у ее гроба в Вестминстерском замке. Фото
Роднянский о заявлении Пугачевой: Запахло сменой погоды. Пришло время не молчать всем
Роднянский о заявлении Пугачевой: Запахло сменой погоды. Пришло время не молчать всем
Фронтмен Imagine Dragons во второй раз расстался с женой
Фронтмен Imagine Dragons во второй раз расстался с женой
  Президент Армении украдкой сфотографировался возле гроба Елизаветы II, нарушив правила. Видео
  Президент Армении украдкой сфотографировался возле гроба Елизаветы II, нарушив правила. Видео
Экс-губернатора Калифорнии Шварценеггера наградили премией "Чемпион демократии"
Экс-губернатора Калифорнии Шварценеггера наградили премией "Чемпион демократии"
  Король Чарльз III вместе с сыном пообщались с людьми из многокилометровой очереди, которые пришли проститься с Елизаветой II. Видео
  Король Чарльз III вместе с сыном пообщались с людьми из многокилометровой очереди, которые пришли проститься с Елизаветой II. Видео
"Учите новую лексику – изоляция, покаяние, победа Украины". Ефросинина посоветовала Собчак брать пример с Пугачевой
"Учите новую лексику – изоляция, покаяние, победа Украины". Ефросинина посоветовала Собчак брать пример с Пугачевой
Пугачева попросила внести ее в список "иноагентов" вслед за Галкиным
Пугачева попросила внести ее в список "иноагентов" вслед за Галкиным
"Неожиданный подарок от внуков". 56-летний Резников показал патриотичное тату на руке
"Неожиданный подарок от внуков". 56-летний Резников показал патриотичное тату на руке
  Певица Kola презентовала клип на песню "Біля серця". Видео
  Певица Kola презентовала клип на песню "Біля серця". Видео
Клопотенко отказался от поездки на The Best Chef Аwards, так как организаторы заявили, что они "люди мира" и пригласили туда шеф-повара из РФ
Клопотенко отказался от поездки на The Best Chef Аwards, так как организаторы заявили, что они – "люди мира" и пригласили туда шеф-повара из РФ
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Собчак назвала украинцев нацистами. Нардеп Гончаренко посоветовал ей готовиться к внесению во все санкционные списки (251823)
2
"Мы же своих не бросаем?" Осадчая после отказа Вакарчука участвовать в съемках шоу "Голос країни" заявила об ответственности тренеров (231189)
3
"Прелестные малыши!", "С пополнением". Проживающая в Великобритании жена Ярославского похвасталась новыми питомцами (157544)
4
"Похудел, сейчас – как студент". 48-летний Данилко показал новые фото с 54-летней Белоконь (131999)
5
Президент Армении украдкой сфотографировался возле гроба Елизаветы II, нарушив правила. Видео (97899)
6
Пугачева попросила внести ее в список "иноагентов" вслед за Галкиным (47552)
7
"Нестриженная чмоня". Тополя высмеял Путина на снимке с Эрдоганом (34175)
8
Клопотенко отказался от поездки на The Best Chef Аwards, так как организаторы заявили, что они – "люди мира" и пригласили туда шеф-повара из РФ (17674)
 
 
 
 