В Германии появились заявки на поставки газа по "Северному потоку", но доказательств, что он запущен, нет – СМИ

"Газпром" заявляет, что не возобновит прокачку, пока компания Siemens Energy не отремонтирует сломанное оборудование на газопроводе Фото: ЕРА

По его данным, это произошло впервые после того, как 31 августа Россия закрыла проходящий по дну Балтийского моря газопровод на "техническое обслуживание".

Однако заявки представляют собой только запросы на покупку и не являются доказательством того, что газопровод снова заработал. Они отображаются на сайтах немецких трубопроводов, соединенных с российским, но не видны на сайте оператора "Северного потока", говорится в сообщении.

Российский "Газпром" остановил поставки по "Северному потоку" сначала на три дня (с 31 августа до 2 сентября) для проведения регламентных работ, а потом, после этих работ объявил о поломке газоперекачивающего агрегата и прекращении транспортировки газа до устранения поломки. Конкретных сроков монополист не назвал.

Reuters отмечает, что в сентябре заместитель генерального директора "Газпрома" Виталий Маркелов заявил, что топливная магистраль не возобновит прокачку, пока компания Siemens Energy не отремонтирует неисправное оборудование. В Siemens Energy ответили, что это "не является технической причиной для прекращения работы" газопровода.

Отключение "Северного потока" в начале месяца усугубило самый серьезный кризис с поставками газа в Европе и привело к очередному витку роста цены на газ, констатирует агентство.