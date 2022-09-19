В Германии появились заявки на поставки газа по "Северному потоку", но доказательств, что он запущен, нет – СМИ

По его данным, это произошло впервые после того, как 31 августа Россия закрыла проходящий по дну Балтийского моря газопровод на "техническое обслуживание".
Однако заявки представляют собой только запросы на покупку и не являются доказательством того, что газопровод снова заработал. Они отображаются на сайтах немецких трубопроводов, соединенных с российским, но не видны на сайте оператора "Северного потока", говорится в сообщении.
Российский "Газпром" остановил поставки по "Северному потоку" сначала на три дня (с 31 августа до 2 сентября) для проведения регламентных работ, а потом, после этих работ объявил о поломке газоперекачивающего агрегата и прекращении транспортировки газа до устранения поломки. Конкретных сроков монополист не назвал.
Reuters отмечает, что в сентябре заместитель генерального директора "Газпрома" Виталий Маркелов заявил, что топливная магистраль не возобновит прокачку, пока компания Siemens Energy не отремонтирует неисправное оборудование. В Siemens Energy ответили, что это "не является технической причиной для прекращения работы" газопровода.
Отключение "Северного потока" в начале месяца усугубило самый серьезный кризис с поставками газа в Европе и привело к очередному витку роста цены на газ, констатирует агентство.
Из-за нападения РФ на Украину страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
В июне 2022 года российский "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" – до 40% от проектной мощности. Компания объяснила это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса и выявленными техническими неисправностями двигателей".
Речь о турбине компрессорной станции "Портовая", которая была на ремонте в Канаде. По информации СМИ, турбина была отправлена в РФ, но "застряла" в Германии, так как Москва не дает согласия на дальнейшую транспортировку.
Президент России Владимир Путин 19 июля заявил, что "Газпром" якобы не получил подтверждения от Канады о передаче турбины. Без нее, сказал глава Кремля, объемы поставок российского газа по "Северному потоку" сократятся до 30 млн м³ в сутки.
Совет Евросоюза 5 августа утвердил постановление о снижении потребления газа в странах ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что российский "Газпром" намеренно держит свои хранилища полупустыми. При этом в 12 странах – членах ЕС российские поставки уже ограничены или полностью прекращены. Поэтому Европа должна быть готова к худшему сценарию – к полной остановке поставок газа рано или поздно, предупредила глава Еврокомиссии.