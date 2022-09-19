Лидеры Нидерландов и Германии договорились о дальнейшей военной поддержке Украины

"Мы приветствуем недавние военные успехи Украины. Они показывают, что международная военная поддержка работает. Мы договорились, что продолжим нашу поддержку, в том числе через голландско-немецкое военное сотрудничество в отношении войны в Украине", – написал он.
Премьер добавил, что в разговоре речь шла также о мерах по преодолению энергетического кризиса в Европе.
Naturally we also discussed measures to tackle the energy crisis in Europe, and in that context looked ahead to the upcoming European Council. Both in NL and at EU level the government is doing all it can to support people and companies that are struggling.— Mark Rutte (@MinPres) September 19, 2022
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
ВСУ уже получили от Германии 3 тыс. единиц противотанкового оружия Panzerfaust 3 с 900 пусковыми устройствами, семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, 50 противобункерных ракет, зенитные установки Gepard, несколько установок РСЗО Mars II и другое оружие. Также украинские военные получили от ФРГ каски, обмундирование, палатки и медикаменты.
Нидерланды с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины предоставили материальные средства, оружие, боеприпасы и оборудование на сумму более €210 млн.
По итогам визита в Украину министра обороны Кайсы Оллонгрен и министра внешней торговли Лисье Схрейнемахер 22 августа было принято решение о выделении Нидерландами нового пакета помощи для Украины на сумму около €80 млн.