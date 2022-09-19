ГОРДОН
 
 
МИР

Лидеры Нидерландов и Германии договорились о дальнейшей военной поддержке Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Рютте и Шольц 19 сентября провели телефонный разговор
Рютте и Шольц 19 сентября провели телефонный разговор
Фото: EPA

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре 19 сентября договорились о дальнейшей военной поддержке Украины. Об этом в своем Twitter сообщил Рютте.

"Мы приветствуем недавние военные успехи Украины. Они показывают, что международная военная поддержка работает. Мы договорились, что продолжим нашу поддержку, в том числе через голландско-немецкое военное сотрудничество в отношении войны в Украине", – написал он.

Премьер добавил, что в разговоре речь шла также о мерах по преодолению энергетического кризиса в Европе.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ уже получили от Германии 3 тыс. единиц противотанкового оружия Panzerfaust 3 с 900 пусковыми устройствами, семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, 50 противобункерных ракет, зенитные установки Gepardнесколько установок РСЗО Mars II и другое оружие. Также украинские военные получили от ФРГ каски, обмундирование, палатки и медикаменты.

Нидерланды с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины предоставили материальные средства, оружие, боеприпасы и оборудование на сумму более €210 млн. 

По итогам визита в Украину министра обороны Кайсы Оллонгрен и министра внешней торговли Лисье Схрейнемахер 22 августа было принято решение о выделении Нидерландами нового пакета помощи для Украины на сумму около €80 млн.  

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Германия, Украина, Нидерланды, Марк Рютте, война России против Украины, Олаф Шольц
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
37-летняя Тина Кароль показала селфи с 62-летней матерью
37-летняя Тина Кароль показала селфи с 62-летней матерью
Королевская семья в день похорон Елизаветы II опубликовала ролик о ее жизни – начиная с младенчества и до последних дней
Королевская семья в день похорон Елизаветы II опубликовала ролик о ее жизни – начиная с младенчества и до последних дней
"Спасибо за постоянное внимание к Украине". Зеленская в Лондоне попрощалась с Елизаветой II "от имени всех украинцев"
"Спасибо за постоянное внимание к Украине". Зеленская в Лондоне попрощалась с Елизаветой II "от имени всех украинцев"
"В мировом контексте – ноль". Осадчая призвала украинцев быть самодостаточными и не реагировать на заявления Пугачевой и Собчак
"В мировом контексте – ноль". Осадчая призвала украинцев быть самодостаточными и не реагировать на заявления Пугачевой и Собчак
В надгробный венок Елизаветы II вплетены цветы, выращенные из тех, которые были в ее свадебном букете. Фото
В надгробный венок Елизаветы II вплетены цветы, выращенные из тех, которые были в ее свадебном букете. Фото
Гвоздева высказалась о замалчивающей войну Денисовой, которая вернулась в РФ и стала судьей российского шоу
Гвоздева высказалась о замалчивающей войну Денисовой, которая вернулась в РФ и стала судьей российского шоу
  Жена принца Уильяма прибыла на похороны Елизаветы II с девятилетним принцем Джорджем и семилетней принцессой Шарлоттой. Видео
  Жена принца Уильяма прибыла на похороны Елизаветы II с девятилетним принцем Джорджем и семилетней принцессой Шарлоттой. Видео
  Бывшая девушка Илона Маска продала его фото и подарки, чтобы оплатить обучение пасынка в колледже. Видео
  Бывшая девушка Илона Маска продала его фото и подарки, чтобы оплатить обучение пасынка в колледже. Видео
Арестович: Бунт Аллы Борисовны против путинской системы – начало конца этого режима
Арестович: Бунт Аллы Борисовны против путинской системы – начало конца этого режима
За день до похорон опубликован последний портрет Елизаветы II. Фото
За день до похорон опубликован последний портрет Елизаветы II. Фото
  Украину на "Детском Евровидении" представит 13-летняя Злата Дзюнька с авторской песней "Незламна"
  Украину на "Детском Евровидении" представит 13-летняя Злата Дзюнька с авторской песней "Незламна"
"Лиля в миниатюре". Подкопаева показала свою младшую дочь
"Лиля в миниатюре". Подкопаева показала свою младшую дочь
Восемь внуков Елизаветы II отстояли почетный караул у ее гроба в Вестминстерском замке. Фото
Восемь внуков Елизаветы II отстояли почетный караул у ее гроба в Вестминстерском замке. Фото
Роднянский о заявлении Пугачевой: Запахло сменой погоды. Пришло время не молчать всем
Роднянский о заявлении Пугачевой: Запахло сменой погоды. Пришло время не молчать всем
Фронтмен Imagine Dragons во второй раз расстался с женой
Фронтмен Imagine Dragons во второй раз расстался с женой
  Президент Армении украдкой сфотографировался возле гроба Елизаветы II, нарушив правила. Видео
  Президент Армении украдкой сфотографировался возле гроба Елизаветы II, нарушив правила. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Собчак назвала украинцев нацистами. Нардеп Гончаренко посоветовал ей готовиться к внесению во все санкционные списки (253090)
2
"Мы же своих не бросаем?" Осадчая после отказа Вакарчука участвовать в съемках шоу "Голос країни" заявила об ответственности тренеров (236007)
3
"Прелестные малыши!", "С пополнением". Проживающая в Великобритании жена Ярославского похвасталась новыми питомцами (158127)
4
"Похудел, сейчас – как студент". 48-летний Данилко показал новые фото с 54-летней Белоконь (138779)
5
Президент Армении украдкой сфотографировался возле гроба Елизаветы II, нарушив правила. Видео (105662)
6
Арестович: Бунт Аллы Борисовны против путинской системы – начало конца этого режима (64588)
7
Пугачева попросила внести ее в список "иноагентов" вслед за Галкиным (50722)
8
Клопотенко отказался от поездки на The Best Chef Аwards, так как организаторы заявили, что они – "люди мира" и пригласили туда шеф-повара из РФ (21021)
 
 
 
 