Лидеры Нидерландов и Германии договорились о дальнейшей военной поддержке Украины

"Мы приветствуем недавние военные успехи Украины. Они показывают, что международная военная поддержка работает. Мы договорились, что продолжим нашу поддержку, в том числе через голландско-немецкое военное сотрудничество в отношении войны в Украине", – написал он.

Премьер добавил, что в разговоре речь шла также о мерах по преодолению энергетического кризиса в Европе.