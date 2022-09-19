Глава МВД Германии призывает УЕФА отстранить от Евро 2024 не только Россию, но и Беларусь – СМИ

По данным издания, Фезер объяснила, что от всех международных футбольных турниров должна быть отстранена не только Россия, которая вторглась в Украину, но и Беларусь, "как ключевой сторонник российского руководства".
Немецкий министр напомнила, что девиз Евро 2024, который пройдет в Германии, звучит, как "футбол объединяет", и подчеркнул, что футбол должен "продемонстрировать единую позицию" в отношении нарушения прав человека.
Spiegel отметил, что такую же позицию Фезер изложила Чеферину на встрече в начале августа, а сейчас "время имеет решающее значение", так как уже 9 октября состоится жеребьевка матчей квалификации к чемпионату Европы 2024 года.
28 февраля в связи с вторжением России в Украину ФИФА и УЕФА приняли решение, что все российские команды, сборные и клубы должны быть исключены из турниров ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления. "Президенты ФИФА и УЕФА надеются, что ситуация в Украине наладится как можно скорее и футбол снова станет ориентиром единства и мира среди людей", – отмечалось в заявлении.
15 марта Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил просьбу Российского футбольного союза приостановить выполнение УЕФА решения запретить всем российским командам принимать участие в международных соревнованиях.
Представители Украины обращались в ФИФА и УЕФА с инициативой прекратить членство России в этих организациях.