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Глава МВД Германии призывает УЕФА отстранить от Евро 2024 не только Россию, но и Беларусь – СМИ

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Фезер, по данным СМИ, второй раз обращается к президенту УЕФА по поводу Беларуси
Фезер, по данным СМИ, второй раз обращается к президенту УЕФА по поводу Беларуси
Фото: ЕРА

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер в письменном обращении к президенту УЕФА Александру Чеферину призвала исключить сборную Беларусь из чемпионата Европы по футболу 2024 года. Об этом 16 сентября сообщил немецкий Spiegel.

По данным издания, Фезер объяснила, что от всех международных футбольных турниров должна быть отстранена не только Россия, которая вторглась в Украину, но и Беларусь, "как ключевой сторонник российского руководства".

Немецкий министр напомнила, что девиз Евро 2024, который пройдет в Германии, звучит, как "футбол объединяет", и подчеркнул, что футбол должен "продемонстрировать единую позицию" в отношении нарушения прав человека.

Spiegel отметил, что такую же позицию Фезер изложила Чеферину на встрече в начале августа, а сейчас "время имеет решающее значение", так как уже 9 октября состоится жеребьевка матчей квалификации к чемпионату Европы 2024 года.

Контекст:

28 февраля в связи с вторжением России в Украину ФИФА и УЕФА приняли решение, что все российские команды, сборные и клубы должны быть исключены из турниров ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления. "Президенты ФИФА и УЕФА надеются, что ситуация в Украине наладится как можно скорее и футбол снова станет ориентиром единства и мира среди людей", – отмечалось в заявлении.

15 марта Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил просьбу Российского футбольного союза приостановить выполнение УЕФА решения запретить всем российским командам принимать участие в международных соревнованиях.

Представители Украины обращались в ФИФА и УЕФА с инициативой прекратить членство России в этих организациях.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, футбол, Германия, Беларусь, УЕФА, президент, соревнования, чемпионат Европы, жеребьевка, письмо
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