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ФИФА не защищает украинский футбол и его игроков как УЕФА – Срна в интервью The Mirror

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ФИФА отказалась исключать Россию из организации
ФИФА отказалась исключать Россию из организации
Фото: depositphotos.com

Футбольный директор ФК Шахтер Донецк Дарио Срна раскритиковал Мировую ассоциацию футбола ФИФА за отказ поддержать украинские клубы из-за войны. Интервью футбольного менеджера вышло в британском издании The Mirror.

"ФИФА не защищает украинский футбол и его игроков как УЕФА. Мы как клубы стремимся найти определенный компромисс в этой сложной ситуации. В противном случае мы потеряем много игроков бесплатно, в которых мы инвестировали", – сообщил Срна.

Он отметил, что украинский клуб продолжит бороться за игроков и существование, несмотря на тяжелые условия.

"Мы будем бороться за наши клубы, потому что мы хотим, чтобы нас уважали – мы лучший клуб в Восточной Европе, и мы будем бороться за этот имидж и наше уважение. Президент УЕФА Александр Чеферин помог нам выжить, но ФИФА этого не делает, и если они этого не сделают, мы обратимся в суд", – резюмировал Срна.

ФИФА в отличие от УЕФА не пошла на встречу украинским клубам по контрактам игроков, преимущественно легионеров. Кроме того, ранее ФИФА отвергла требования футбольного клуба Рината Ахметова относительно полного исключения России из организации. Об этом решении писало российское агентство РБК.

Теги: футбол, ФИФА, УЕФА, Шахтер Донецк, Дарио Срна, ФК Шахтер
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