ФК "Шахтер" передал ВСУ груз с продовольствием

22 июня партию гуманитарных товаров отправили из Киева одному из подразделений ВСУ. В отгрузке приняли участие сотрудники ФК "Шахтер", среди которых – футболист команды Георгий Судаков.

"Как и все украинцы, мы благодарны нашим воинам за их смелость и мужество, с которыми они отстаивают нашу землю, защищают Украину. ВСУ – это настоящие герои, на которых мы все равняемся. Знаю, что "Шахтер", работники клуба и все футболисты с первых дней войны помогают, как могут, – и армии, и мирным жителям", – прокомментировал Судаков.

С 24 февраля бизнес СКМ, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" предоставили для помощи Украине и украинцам более 2,4 миллиарда гривен, или около $80 млн, ежедневно эта сумма растет. Гуманитарная помощь охватывает уже 3 миллиона человек, отметили в пресс-службе "Шахтера".