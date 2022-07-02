На чемпионате мира 2022 года будет использоваться новейшая система определения офсайда – решение ФИФА

Мяч будет посылать сигналы 500 раз в секунду Скриншот: Unisport / YouTube

Новая технология предполагает наличие датчика в середине мяча, 12 камер слежения по периметру стадиона и до 29 точек данных каждого из футболистов, включая руки и ноги игроков.

Во время поединка система многократно высчитывает расстояния на футбольном поле и фиксирует офсайд.

Датчик в мяче будет посылать сигналы 500 раз в секунду.

Предполагается, что решения о положении вне игры могут приниматься быстрее и точнее, чем, в частности, с использованием нынешней системы видеопомощи арбитрам VAR (Video assistant referee).