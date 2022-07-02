На чемпионате мира 2022 года будет использоваться новейшая система определения офсайда – решение ФИФА

Новая технология предполагает наличие датчика в середине мяча, 12 камер слежения по периметру стадиона и до 29 точек данных каждого из футболистов, включая руки и ноги игроков.
Во время поединка система многократно высчитывает расстояния на футбольном поле и фиксирует офсайд.
Датчик в мяче будет посылать сигналы 500 раз в секунду.
Предполагается, что решения о положении вне игры могут приниматься быстрее и точнее, чем, в частности, с использованием нынешней системы видеопомощи арбитрам VAR (Video assistant referee).
Финальная часть чемпионата мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Сборная Украины попасть в нее не смогла, проиграв Уэльсу решающий матч.