Украина рассчитывает на помощь УЕФА в освобождении пленных украинских спортсменов – Зеленский

Президент поблагодарил Чеферина за солидарность с народом Украины и помощь в перезапуске Украинской Премьер-Лиги.

"Рассчитываем на помощь УЕФА в освобождении пленных украинских спортсменов", - заявил Зеленский.

Провів телефонну розмову з президентом @UEFA #Чеферіном . Подякував за солідарність з Україною та принципову позицію, а також за сприяння в перезапуску @upl_official . Розраховуємо на допомогу УЄФА у звільненні полонених українських спортсменів.

Контекст:

За время полномасштабного вторжения РФ в Украину между сторонами состоялся ряд обменов военнопленными. Коммуникация по этим вопросам идет тяжело, но обмены происходят, рассказывал в интервью "Голосу Америки", которое вышло 3 сентября, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

17 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за время контрнаступления в Харьковской области и на юге Украины Вооруженные силы взяли в плен сотни российских военнослужащих.