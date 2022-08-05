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УЕФА наказал "Фенербахче" за кричалки фанатов в честь Путина

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"Фенербахче" оштрафован и находится на испытательном сроке - вердикт дисциплинарной комиссии УЕФА
"Фенербахче" оштрафован и находится на испытательном сроке - вердикт дисциплинарной комиссии УЕФА
Фото: Fenerbahce / Instagram

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал турецкий "Фенербахче" на €50 тыс за неподобающее поведение болельщиков во время матча Лиги чемпионов с киевским "Динамо" 27 июля в Стамбуле. Об этом говорится в решении, опубликованном 5 августа на сайте УЕФА.

По результатам дисциплинарного расследования "Ференбахче" также вынесено предупреждение за ненадлежащее поведение команды.

Кроме того, УЕФА  предписал частично закрыть стадион "Фенербахче" (сократив вместимость минимум на 5 000 мест), во время следующего одного матча любого клубного турнира УЕФА, в котором «Фенербахче» будет играть в качестве принимающего клуба.

Это наказание вынесено "за бросание предметов и озвучивание провокационных сообщений оскорбительного характера, т.е. незаконных скандирований", уточнили в УЕФА.

Частичное закрытие стадиона "Фенербахче" является условным наказанием с испытательным сроком в два года , начиная с даты вынесения решения.

Контекст:

Матч "Динамо" и "Фенербахче" состоялся 27 июля в Стамбуле. "Динамо" победило в дополнительное время со счетом 2:1 и вышло в третий раунд квалификации Лиги чемпионов.

Во время матча после первого забитого киевской командой гола турецкие фаны начали скандировать имя Путина. В ответ на это, по данным "UA-Футбол", тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу проигнорировал пресс-конференцию, которая является традиционной после поединков в Лиге чемпионов.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал дисциплинарное расследование по факту кричалок турецких фанатов о Путине во время матча.

После матча посол Украины в Турции Василий Боднар сказал, что расстроен неприемлемыми действиями некоторых фанатов "Фенербахче", сообщило "BBC News Україна". "Понимаем эмоции и волнения, которые испытывает каждый болельщик во время такой напряженной игры. Но никогда не поймем слова поддержки российскому убийце и агрессору, сознательно убивающему украинцев и уничтожающему нашу страну", – сказал Боднар.

"Фенербахче" 28 июля опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что осуждает войну, а выкрики части болельщиков "абсолютно не отражают позицию и ценности нашего клуба".

Президент турецкого "Фенербахче" Али Коч 30 июля заявил, что извиняться перед Украиной клуб не будет, и призвал извиниться посла Украины в Турции.

Теги: Владимир Путин, футбол, Украина, Турция, спорт, Динамо Киев, фанаты, УЕФА, стадион, провокации, Мирча Луческу, Стамбул, Василий Боднар, расследование, Европа, Фенербахче
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