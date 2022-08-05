УЕФА наказал "Фенербахче" за кричалки фанатов в честь Путина

По результатам дисциплинарного расследования "Ференбахче" также вынесено предупреждение за ненадлежащее поведение команды.
Кроме того, УЕФА предписал частично закрыть стадион "Фенербахче" (сократив вместимость минимум на 5 000 мест), во время следующего одного матча любого клубного турнира УЕФА, в котором «Фенербахче» будет играть в качестве принимающего клуба.
Это наказание вынесено "за бросание предметов и озвучивание провокационных сообщений оскорбительного характера, т.е. незаконных скандирований", уточнили в УЕФА.
Частичное закрытие стадиона "Фенербахче" является условным наказанием с испытательным сроком в два года , начиная с даты вынесения решения.
Матч "Динамо" и "Фенербахче" состоялся 27 июля в Стамбуле. "Динамо" победило в дополнительное время со счетом 2:1 и вышло в третий раунд квалификации Лиги чемпионов.
Во время матча после первого забитого киевской командой гола турецкие фаны начали скандировать имя Путина. В ответ на это, по данным "UA-Футбол", тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу проигнорировал пресс-конференцию, которая является традиционной после поединков в Лиге чемпионов.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал дисциплинарное расследование по факту кричалок турецких фанатов о Путине во время матча.
После матча посол Украины в Турции Василий Боднар сказал, что расстроен неприемлемыми действиями некоторых фанатов "Фенербахче", сообщило "BBC News Україна". "Понимаем эмоции и волнения, которые испытывает каждый болельщик во время такой напряженной игры. Но никогда не поймем слова поддержки российскому убийце и агрессору, сознательно убивающему украинцев и уничтожающему нашу страну", – сказал Боднар.
"Фенербахче" 28 июля опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что осуждает войну, а выкрики части болельщиков "абсолютно не отражают позицию и ценности нашего клуба".
Президент турецкого "Фенербахче" Али Коч 30 июля заявил, что извиняться перед Украиной клуб не будет, и призвал извиниться посла Украины в Турции.