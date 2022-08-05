УЕФА наказал "Фенербахче" за кричалки фанатов в честь Путина

По результатам дисциплинарного расследования "Ференбахче" также вынесено предупреждение за ненадлежащее поведение команды.

Кроме того, УЕФА предписал частично закрыть стадион "Фенербахче" (сократив вместимость минимум на 5 000 мест), во время следующего одного матча любого клубного турнира УЕФА, в котором «Фенербахче» будет играть в качестве принимающего клуба.

Это наказание вынесено "за бросание предметов и озвучивание провокационных сообщений оскорбительного характера, т.е. незаконных скандирований", уточнили в УЕФА.

Частичное закрытие стадиона "Фенербахче" является условным наказанием с испытательным сроком в два года , начиная с даты вынесения решения.