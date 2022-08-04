Караваев принес "Динамо" вторую победу подряд в Лиге чемпионов. Теперь – над "Штурмом"

Гол Караваева на 28-й минуте стал единственным и победным в матче со "Штурмом" Фото: fcdynamo.com

Поединок состоялся в польском городе Лодзь на номинально домашней арене "Динамо" в этом сезоне ЛЧ – Stadion Miejski im. Wladyslawa Krola – в присутствии 6 тыс. зрителей.

На предматчевой разминке повреждение получил капитан "Динамо" Виктор Цыганков, поэтому его в стартовом составе заменил… Караваев, которому и суждено было стать героем поединка.

На 28-й минуте Владислав Дубинчак, пройдя по левому флангу, прострелил в центр штрафной, где Караваев в одно касание замкнул передачу и забил победный гол "Динамо".

Ответный матч запланирован на 9 августа в 21.30. За путевку в групповой раунд квалификации ЛЧ динамовцам в случае победы над "Штурмом" по сумме двух встреч предстоит сыграть против победителя пары "Бенфика" (Португалия) – "Митьюлланд" (Дания).

В предыдущем квалифай-раунде Лиги чемпионов "Динамо" по сумме двух матчей (1:1, 2:1 – дополнительное время) прошел турецкий "Фенербахче". Победу 27 июля в Стамбуле вице-чемпионам Украины принес тот же Караваев, отличившийся в экстра-тайме на 114-й минуте.

У этого гола тоже было "особое обстоятельство": когда-то Караваев полгода провел в "Фенербахче" на правах аренды – таким образом, футболист оставил свой бывший клуб без Лиги чемпионов.

Матч "Динамо" против "Фенербахче" в Стамбуле стал предметом дисциплинарного разбирательства УЕФА из-за поведения турецких болельщиков, скандировавших на трибунах имя президента РФ Владимира Путина.