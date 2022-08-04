Караваев принес "Динамо" вторую победу подряд в Лиге чемпионов. Теперь – над "Штурмом"

Поединок состоялся в польском городе Лодзь на номинально домашней арене "Динамо" в этом сезоне ЛЧ – Stadion Miejski im. Wladyslawa Krola – в присутствии 6 тыс. зрителей.
На предматчевой разминке повреждение получил капитан "Динамо" Виктор Цыганков, поэтому его в стартовом составе заменил… Караваев, которому и суждено было стать героем поединка.
На 28-й минуте Владислав Дубинчак, пройдя по левому флангу, прострелил в центр штрафной, где Караваев в одно касание замкнул передачу и забил победный гол "Динамо".
Ответный матч запланирован на 9 августа в 21.30. За путевку в групповой раунд квалификации ЛЧ динамовцам в случае победы над "Штурмом" по сумме двух встреч предстоит сыграть против победителя пары "Бенфика" (Португалия) – "Митьюлланд" (Дания).
В предыдущем квалифай-раунде Лиги чемпионов "Динамо" по сумме двух матчей (1:1, 2:1 – дополнительное время) прошел турецкий "Фенербахче". Победу 27 июля в Стамбуле вице-чемпионам Украины принес тот же Караваев, отличившийся в экстра-тайме на 114-й минуте.
У этого гола тоже было "особое обстоятельство": когда-то Караваев полгода провел в "Фенербахче" на правах аренды – таким образом, футболист оставил свой бывший клуб без Лиги чемпионов.
Матч "Динамо" против "Фенербахче" в Стамбуле стал предметом дисциплинарного разбирательства УЕФА из-за поведения турецких болельщиков, скандировавших на трибунах имя президента РФ Владимира Путина.
В связи с полномасштабным вторжением России в Украину соревнования украинской футбольной Премьер-лиги были завершены досрочно. Турнирная таблица лиги сезона 2021/2022 была единогласным решением клубов УПЛ, которое подтвердила Украинская ассоциация футбола, зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года, награждение призеров не проводилось.
Первое место осталось за "Шахтером", динамовцы финишировали вторыми, на третьем месте – СК "Днепр-1". Днепряне стартуют в Лиге Европы, горняки и "Динамо" – в Лиге чемпионов, причем "Шахтер" начинает сразу с группового этапа.
Луганская "Заря" и "Ворскла" (Полтава), занявшие в чемпионате УПЛ четвертое и пятое места соответственно, сыграют в Лиге конференций.