"Я призываю ООН действовать". Россия стремится к возвращению эпохи империализма и колоний, заявил Макрон

Макрон призвал государства, которые являются членами ООН и занимают нейтральную позицию, присоединиться к борьбе против российской агрессии.

"С этой трибуны я призываю ООН действовать, к тому, чтобы Россия отказалась от выбора войны, чтобы она осознала, какую цену ей придется заплатить. И придется всем нам заплатить, – подчеркнул президент Франции. – Те, кто молчат сегодня, становятся сообщниками этого империализма. [...] Россия пытается сделать так, чтобы утвердилась идея двойных стандартов. Но война в Украине не должна быть конфликтом, к которому люди остаются равнодушны. Да, этот конфликт близок для Европы. Европа решила поддержать Украину, не вступая в войну с Россией. Но все мы ощущаем прямые последствия этой войны и должны сыграть определенную роль, чтобы положить этому конец. Поскольку всем нам придется заплатить цену".

Россия намеренно нарушила Устав ООН, когда вторглась в Украину 24 февраля, подчеркнул он.

"Российские войска стоят в Украине, и насколько мне известно, украинских войск нет в РФ. Это факт. И мы должны взглянуть в лицо этому факту. Чем дольше продолжается война, тем большую угрозу это представляет для мира в Европе и мире, это ведет нас к более широкому постоянному конфликту, когда суверенитет и независимость каждого зависит лишь от соотношения сил, численности армий, от альянсов или намерений вооруженных групп и формирований. Те, кто считают себя сильными, стремятся к тому, чтобы подчинить себе любыми средствами тех, кого считают слабыми. То, что происходит с 24 февраля, – это возвращение к эпохе империализма и колоний. Франция отказывается идти по этому пути", – добавил Макрон, подчеркнув, что Франция будет неустанно стремиться к миру.