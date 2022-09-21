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"Я призываю ООН действовать". Россия стремится к возвращению эпохи империализма и колоний, заявил Макрон

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Макрон: Те, кто молчат сегодня, становятся сообщниками этого империализма
Макрон: Те, кто молчат сегодня, становятся сообщниками этого империализма
Фото: ЕРА

Война, которую РФ ведет против Украины, нарушает принципы ООН и принципы единственно возможного миропорядка, основанного на уважении к суверенитету и неприкосновенности границ. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил, выступая 20 сентября на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, трансляцию вели на сайте организации.

Макрон призвал государства, которые являются членами ООН и занимают нейтральную позицию, присоединиться к борьбе против российской агрессии. 

"С этой трибуны я призываю ООН действовать, к тому, чтобы Россия отказалась от выбора войны, чтобы она осознала, какую цену ей придется заплатить. И придется всем нам заплатить, – подчеркнул президент Франции. – Те, кто молчат сегодня, становятся сообщниками этого империализма. [...] Россия пытается сделать так, чтобы утвердилась идея двойных стандартов. Но война в Украине не должна быть конфликтом, к которому люди остаются равнодушны. Да, этот конфликт близок для Европы. Европа решила поддержать Украину, не вступая в войну с Россией. Но все мы ощущаем прямые последствия этой войны и должны сыграть определенную роль, чтобы положить этому конец. Поскольку всем нам придется заплатить цену". 

Россия намеренно нарушила Устав ООН, когда вторглась в Украину 24 февраля, подчеркнул он. 

"Российские войска стоят в Украине, и насколько мне известно, украинских войск нет в РФ. Это факт. И мы должны взглянуть в лицо этому факту. Чем дольше продолжается война, тем большую угрозу это представляет для мира в Европе и мире, это ведет нас к более широкому постоянному конфликту, когда суверенитет и независимость каждого зависит лишь от соотношения сил, численности армий, от альянсов или намерений вооруженных групп и формирований. Те, кто считают себя сильными, стремятся к тому, чтобы подчинить себе любыми средствами тех, кого считают слабыми. То, что происходит с 24 февраля, – это возвращение к эпохе империализма и колоний. Франция отказывается идти по этому пути", – добавил Макрон, подчеркнув, что Франция будет неустанно стремиться к миру.

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Вторжению предшествовали попытки телефонных о очных антикризисных переговоров ряда мировых лидеров с президентом РФ.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ООН, агрессия, вторжение, война России против Украины, Генеральная Ассамблея ООН, конфликт, суверенитет, Эммануэль Макрон
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