Макрон: Я веду диалог с Россией с самого начала этой войны. И буду продолжать его

"Мы будем неустанно стремиться к миру. Вот почему наша позиция четкая. И именно отстаивая эту позицию, я веду диалог с Россией. С самого начала этой войны. На всем протяжении последних месяцев. И буду продолжать вести этот диалог", – заявил он.
Макрон подчеркнул, что переговоры Украины и России будут возможны только в том случае, если Украина "суверенным образом этого захочет и если Россия добросовестно согласится с этим".
"Всем нам также известно, что переговоры приведут к результату, только если будет уважаться суверенитет Украины, будет освобождена территория этой страны и безопасность этой страны будет защищена, – добавил президент Франции. – Россия сейчас должна понять, что не сможет навязать волю военными средствами".
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Вторжению предшествовали попытки телефонных о очных антикризисных переговоров ряда мировых лидеров с президентом РФ.
Le Figaro писало в начале мая, что с декабря 2021 года Макрон и Путин разговаривали "почти 20 раз". Сам президент Франции сказал, что провел "сотню часов" в переговорах с главой Кремля.
Один из последних разговоров Макрона и Путина состоялся 11 сентября. Президент Франции призвал РФ отвести вооружение с Запорожской АЭС.