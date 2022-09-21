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Макрон: Я веду диалог с Россией с самого начала этой войны. И буду продолжать его

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Макрон: Мы будем неустанно стремиться к миру. Именно отстаивая эту позицию, я веду диалог с Россией
Макрон: Мы будем неустанно стремиться к миру. Именно отстаивая эту позицию, я веду диалог с Россией
Фото: ЕРА

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая 20 сентября на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил, что продолжит вести диалог с Россией, стремясь достичь мира. Трансляция заседания ведется на сайте ООН.

"Мы будем неустанно стремиться к миру. Вот почему наша позиция четкая. И именно отстаивая эту позицию, я веду диалог с Россией. С самого начала этой войны. На всем протяжении последних месяцев. И буду продолжать вести этот диалог", – заявил он. 

Макрон подчеркнул, что переговоры Украины и России будут возможны только в том случае, если Украина "суверенным образом этого захочет и если Россия добросовестно согласится с этим".  

"Всем нам также известно, что переговоры приведут к результату, только если будет уважаться суверенитет Украины, будет освобождена территория этой страны и безопасность этой страны будет защищена, – добавил президент Франции. – Россия сейчас должна понять, что не сможет навязать волю военными средствами".

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Вторжению предшествовали попытки телефонных о очных антикризисных переговоров ряда мировых лидеров с президентом РФ.

Le Figaro писало в начале мая, что с декабря 2021 года Макрон и Путин разговаривали "почти 20 раз". Сам президент Франции сказал, что провел "сотню часов" в переговорах с главой Кремля.

Один из последних разговоров Макрона и Путина состоялся 11 сентября. Президент Франции призвал РФ отвести вооружение с Запорожской АЭС.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, переговоры, война России против Украины, Генеральная Ассамблея ООН, Эммануэль Макрон
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