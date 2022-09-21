Макрон: Я веду диалог с Россией с самого начала этой войны. И буду продолжать его

Макрон: Мы будем неустанно стремиться к миру. Именно отстаивая эту позицию, я веду диалог с Россией Фото: ЕРА

"Мы будем неустанно стремиться к миру. Вот почему наша позиция четкая. И именно отстаивая эту позицию, я веду диалог с Россией. С самого начала этой войны. На всем протяжении последних месяцев. И буду продолжать вести этот диалог", – заявил он.

Макрон подчеркнул, что переговоры Украины и России будут возможны только в том случае, если Украина "суверенным образом этого захочет и если Россия добросовестно согласится с этим".

"Всем нам также известно, что переговоры приведут к результату, только если будет уважаться суверенитет Украины, будет освобождена территория этой страны и безопасность этой страны будет защищена, – добавил президент Франции. – Россия сейчас должна понять, что не сможет навязать волю военными средствами".