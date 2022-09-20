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В порт Украины зашло уже четвертое зафрахтованное ООН судно – Мининфраструктуры

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Балкер BC VANESSA зашел в порт Одесса под погрузку 30 тыс. тонн пшеницы
Балкер BC VANESSA зашел в порт Одесса под погрузку 30 тыс. тонн пшеницы
Фото: Министерство инфраструктуры Украины / Facebook

Украинские порты покинули уже 169 судов с 3,9 млн тонн агропродукции. Об этом сообщило в Facebook Министерство инфраструктуры Украины.

20 сентября балкер (специализированное судно для перевозки грузов насыпью. – "ГОРДОН"BC VANESSA, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой ООН, зашел в порт Одесса под погрузку 30 тыс. тонн пшеницы.

В министерстве отметили, что это зерно предназначено для населения Афганистана, которое страдает от продовольственного кризиса.

Кроме того, в ходе реализации инициативы о безопасной транспортировке агропродукции в страны Африки отправилось уже 0,65 млн тонн продовольствия. Также правительство Украины приняло решение предоставить еще до 50 тыс. тонн пшеницы в рамках гуманитарной помощи населению Эфиопии и Сомали.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid02dvr146ZbLnDTSeXuGhp1nrj111Wozf9QsyHdLWv1ixpvVofuHEE8jGFdPtXFAPtNl

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

7 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что недоволен тем, как соблюдается "зерновое соглашение". Он утверждает, что практически все зерно, вывозимое из Украины, "направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны Евросоюза". Поэтому Путин пригрозил ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по согласованному маршруту.

Зеленский назвал лживым заявление Путина. "54 судна уже отправлены в Азию, 16 судов уже отправлены в Африку, 32 судна – в Европу, и часть этого объема, кстати, опять-таки, направляется затем в азиатские и африканские страны", – сказал президент Украины.

19 сентября Мининфраструктуры Украины заявило, что из украинских портов вышли 169 судов с продовольствием, которое было направлено в страны Азии, Европы и Африки.

Теги: Украина, Одесса, ООН, Афганистан, Министерство инфраструктуры, помощь, судно, перевозки, Мининфраструктуры, порт, зерно
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