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Кабмин Украины согласовал бесплатную передачу 50 тыс. тонн зерна странам Африки

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До 50 тыс. тонн зерна Украина выделит Эфиопии и Сомали
До 50 тыс. тонн зерна Украина выделит Эфиопии и Сомали
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины согласовал передачу до 50 тыс. тонн зерна пшеницы в Сомали и Эфиопию в качестве гуманитарной помощи. Об этом говорится в постановлении Кабмина от 16 сентября.

Правительство выделило для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям 420 млн грн для возмещения стоимости зерна пшеницы. Для предоставления гуманитарной помощи Эфиопии и Сомали выделят до 50 тыс. тонн зерна не ниже третьего класса, которое находится в собственности АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины".

Министерство иностранных дел должно согласовать с ООН и компетентными органами Эфиопии и Сомали вопросы доставки и оплаты транспортировки зерна из Одесского морского торгового порта в порты этих стран за счет международных организаций.

Это постановление вступает в силу со дня вступления в силу решения президента Украины о предоставлении гуманитарной помощи Эфиопии и Сомали.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

7 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что недоволен тем, как соблюдается "зерновое соглашение". Он утверждает, что практически все зерно, вывозимое из Украины, "направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны Евросоюза". Поэтому Путин пригрозил ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по согласованному маршруту.

Зеленский назвал лживым заявление Путина. "54 судна уже отправлены в Азию, 16 судов уже отправлены в Африку, 32 судна – в Европу, и часть этого объема, кстати, опять-таки, направляется затем в азиатские и африканские страны", – сказал президент Украины.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Кабинет Министров, Африка, Сомали, экспорт, гуманитарная помощь, Эфиопия, зерно
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