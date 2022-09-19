Кабмин Украины согласовал бесплатную передачу 50 тыс. тонн зерна странам Африки

Правительство выделило для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям 420 млн грн для возмещения стоимости зерна пшеницы. Для предоставления гуманитарной помощи Эфиопии и Сомали выделят до 50 тыс. тонн зерна не ниже третьего класса, которое находится в собственности АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины".

Министерство иностранных дел должно согласовать с ООН и компетентными органами Эфиопии и Сомали вопросы доставки и оплаты транспортировки зерна из Одесского морского торгового порта в порты этих стран за счет международных организаций.

Это постановление вступает в силу со дня вступления в силу решения президента Украины о предоставлении гуманитарной помощи Эфиопии и Сомали.