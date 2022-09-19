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Из украинских портов отправлены еще четыре судна с продовольствием – Мининфраструктуры

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Всего из украинских портов вышли 169 судов с продовольствием
Всего из украинских портов вышли 169 судов с продовольствием
Фото: Министерство инфраструктуры Украины / Facebook

19 сентября в рамках реализации "зерновой инициативы" из портов Одесса и Южный вышли четыре судна со 178,78 тыс. тонн агропродукции. Об этом сообщило в Facebook Министерство инфраструктуры Украины.

Из порта Одесса вышли балкеры (специализированные суда для перевозки грузов насыпью. – "ГОРДОН") Fulmar S и Gulmar, а из порта Южный – балкеры Tomahawk и Arcturus.

В Мининфраструктуры заявили, что с момента выхода первого судна с украинским продовольствием уже экспортировано 3,9 млн тонн агропродукции.

Всего из украинских портов вышли 169 судов с продовольствием, которое было направлено в страны Азии, Европы и Африки.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid0gV9rwJkbfHDhP4oAzdRmDvEpr1UmY2WkpW4rnrX5kRt1X1S3QGsXCbwcxRs1Qfgal

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

7 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что недоволен тем, как соблюдается "зерновое соглашение". Он утверждает, что практически все зерно, вывозимое из Украины, "направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны Евросоюза". Поэтому Путин пригрозил ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по согласованному маршруту.

Зеленский назвал лживым заявление Путина. "54 судна уже отправлены в Азию, 16 судов уже отправлены в Африку, 32 судна – в Европу, и часть этого объема, кстати, опять-таки, направляется затем в азиатские и африканские страны", – сказал президент Украины.

Теги: Одесса, Министерство инфраструктуры, экспорт, судно, Южный, перевозки, Мининфраструктуры, Министерство инфраструктуры Украины, зерно
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