Из украинских портов отправлены еще четыре судна с продовольствием – Мининфраструктуры

Всего из украинских портов вышли 169 судов с продовольствием Фото: Министерство инфраструктуры Украины / Facebook

Из порта Одесса вышли балкеры (специализированные суда для перевозки грузов насыпью. – "ГОРДОН") Fulmar S и Gulmar, а из порта Южный – балкеры Tomahawk и Arcturus.

В Мининфраструктуры заявили, что с момента выхода первого судна с украинским продовольствием уже экспортировано 3,9 млн тонн агропродукции.

Всего из украинских портов вышли 169 судов с продовольствием, которое было направлено в страны Азии, Европы и Африки.