Эрдоган заявил, что для разрешения кризиса на Запорожской АЭС можно применить тот же подход, что и при подписании "зернового соглашения"

Он напомнил, что прошло пости два месяца после подписания Стамбульского меморандума о взаимопонимании, позволившего добиться экспорта зерна, и Турция "рада отметить, что эти поставки набирают обороты день ото дня".
"Этот меморандум, имеющий решающее значение для обеспечения устойчивости поставок зерна, является одним из величайших достижений ООН за последние годы. Благодаря этому достижению укрепилось доверие к ООН со стороны тех людей во всем мире, которые обращаются за помощью к международному сообществу. Стамбульский меморандум о взаимопонимании также доказал, что переговоры действительно дают результаты по вопросам, имеющим жизненно важное значение для сторон. Аналогичный подход можно проявить и в отношении кризиса на Запорожской АЭС, который касается безопасности всего человечества", – сказал Эрдоган.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Срок действия соглашения – 120 дней с возможностью продления.
В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.
1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек. Глава организации Гросси отметил, что после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух человек – они будут находиться на ЗАЭС постоянно.
6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.
11 сентября "Энергоатом" сообщил, что на ЗАЭС полностью отключили последний рабочий энергоблок, его перевели в холодный режим.
12 сентября Гросси заявил, что на Запорожской атомной электростанции сохраняется опасность аварии даже в режиме холодного отключения.