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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Эрдоган: Турция прилагает усилия, чтобы прекратить войну путем защиты территориальной целостности и независимости Украины

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Эрдоган: Мы продолжим наращивать наши усилия по прекращению войны
Эрдоган: Мы продолжим наращивать наши усилия по прекращению войны
Фото: EPA

Турция прилагает усилия, чтобы развязанная РФ война против Украины завершилась путем защиты территориальной целостности и независимости Украины. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган 20 сентября во время заседания 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, его речь опубликовала его пресс-служба.

"Мы продолжим наращивать наши усилия по прекращению войны, которая возобновилась в последние дни, на основе территориальной целостности и независимости Украины. Настоящим я призываю международные организации и все страны оказать реальную поддержку усилиям Турции по установлению прочного мира", – заявил он.

По словам Эрдогана, необходимо совместно "найти разумное, справедливое и жизнеспособное дипломатическое решение, которое предоставит обеим сторонам возможность "почетного выхода".

Контекст:

Турция активно предлагает услуги посредника в переговорах между Украиной и Россией и оказывает дипломатическую поддержку. Так, Эрдоган предлагал организовать встречу Путина и Зеленского в мирных переговорах еще в ноябре 2021 года, на фоне стягивания российских войск к границе с Украиной.

Входящая в НАТО Турция на фоне вторжения РФ в Украину заявляла о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. При этом Турция не присоединилась к западным санкциям против России. Более того, страна наращивает экономическое сотрудничество с Россией. С начала военного вторжения в Украину Турция удвоила импорт российской нефти.

Эрдоган и Путин лично встречались 19 июля в Тегеране (Иран) и 5 августа в Сочи (РФ). По данным народного депутата Алексея Гончаренко, Эрдоган по результатам этих встреч в ходе визита в Украину 18 августа и встречи с Зеленским передал украинским властям предложение Путина о проведении переговоров.

23 августа Эрдоган вновь заверил, что Турция продолжит прилагать усилия для организации встречи Путина и Зеленского.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Турция, дипломатические отношения, война России против Украины
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