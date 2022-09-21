Эрдоган: Турция прилагает усилия, чтобы прекратить войну путем защиты территориальной целостности и независимости Украины

"Мы продолжим наращивать наши усилия по прекращению войны, которая возобновилась в последние дни, на основе территориальной целостности и независимости Украины. Настоящим я призываю международные организации и все страны оказать реальную поддержку усилиям Турции по установлению прочного мира", – заявил он.

По словам Эрдогана, необходимо совместно "найти разумное, справедливое и жизнеспособное дипломатическое решение, которое предоставит обеим сторонам возможность "почетного выхода".

Контекст:

Турция активно предлагает услуги посредника в переговорах между Украиной и Россией и оказывает дипломатическую поддержку. Так, Эрдоган предлагал организовать встречу Путина и Зеленского в мирных переговорах еще в ноябре 2021 года, на фоне стягивания российских войск к границе с Украиной.

Входящая в НАТО Турция на фоне вторжения РФ в Украину заявляла о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. При этом Турция не присоединилась к западным санкциям против России. Более того, страна наращивает экономическое сотрудничество с Россией. С начала военного вторжения в Украину Турция удвоила импорт российской нефти.

Эрдоган и Путин лично встречались 19 июля в Тегеране (Иран) и 5 августа в Сочи (РФ). По данным народного депутата Алексея Гончаренко, Эрдоган по результатам этих встреч в ходе визита в Украину 18 августа и встречи с Зеленским передал украинским властям предложение Путина о проведении переговоров.

23 августа Эрдоган вновь заверил, что Турция продолжит прилагать усилия для организации встречи Путина и Зеленского.