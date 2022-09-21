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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Блинкен призвал продолжить срок действия "зернового соглашения"

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Блинкен: Несмотря на некоторую дезинформацию, поступающую из Москвы, зерно и другие продукты питания попадают туда, куда нужно
Блинкен: Несмотря на некоторую дезинформацию, поступающую из Москвы, зерно и другие продукты питания попадают туда, куда нужно
Фото: EPA

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал продолжить срок действия соглашения о транзите украинского зерна через Черное море. Об этом он заявил 20 сентября на саммите по вопросам продовольственной безопасности в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает CNN.

Он напомнил, что соглашение понадобилось после того, как РФ заблокировала зерно в украинских портах, начав войну против Украины.

"Его [соглашение] нужно продолжать, его нужно обновлять, это срочно. Как вы слышали от некоторых моих коллег, несмотря на некоторую дезинформацию, которая продолжает поступать из Москвы, зерно и другие продукты питания попадают туда, куда нужно, в наиболее нуждающиеся страны, преимущественно на юге", – сказал госсекретарь.

Блинкен призвал страны сделать больше для реагирования на кризис продовольственной безопасности. По его словам, "некоторые страны, способные сделать больше, делают меньше всего", и это нужно изменить.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Срок действия соглашения – 120 дней с возможностью продления. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. 

7 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что недоволен тем, как соблюдается "зерновое соглашение". Он утверждает, что практически все зерно, вывозимое из Украины, "направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны Евросоюза". Поэтому Путин пригрозил ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по согласованному маршруту.

Зеленский назвал лживым заявление Путина. "54 судна уже отправлены в Азию, 16 судов уже отправлены в Африку, 32 судна – в Европу, и часть этого объема, кстати, опять-таки, направляется затем в азиатские и африканские страны", – сказал президент Украины.

По состоянию на 20 сентября в рамках "зерновой инициативы" по черноморским путям из Украины экспортировали более 4 млн тонн зерна.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, Украина, Турция, ООН, Черное море, Энтони Блинкен, война России против Украины, зерно
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