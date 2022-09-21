Блинкен призвал продолжить срок действия "зернового соглашения"

Блинкен: Несмотря на некоторую дезинформацию, поступающую из Москвы, зерно и другие продукты питания попадают туда, куда нужно Фото: EPA

Он напомнил, что соглашение понадобилось после того, как РФ заблокировала зерно в украинских портах, начав войну против Украины.

"Его [соглашение] нужно продолжать, его нужно обновлять, это срочно. Как вы слышали от некоторых моих коллег, несмотря на некоторую дезинформацию, которая продолжает поступать из Москвы, зерно и другие продукты питания попадают туда, куда нужно, в наиболее нуждающиеся страны, преимущественно на юге", – сказал госсекретарь.

Блинкен призвал страны сделать больше для реагирования на кризис продовольственной безопасности. По его словам, "некоторые страны, способные сделать больше, делают меньше всего", и это нужно изменить.