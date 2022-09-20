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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В рамках зерновой инициативы из Украины экспортировали уже 4,1 млн тонн зерна – Мининфраструктуры

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"Зерновое" соглашение было подписано в июле
"Зерновое" соглашение было подписано в июле
Фото: EPA

В рамках "зерновой инициативы" по черноморским путям из Украины экспортировали более 4 млн тонн зерна. Об этом сообщила пресс-служба министерства инфраструктуры Украины 20 сентября.

Во вторник в рамках реализации "зерновой инициативы" из портов "Одесса" и "Черноморск" вышли восемь судов с 195,7 тыс. тонн агропродукции на борту.

"Также сегодня ошвартован к причалу Одесского порта балкер BC VANESSA – четвертое судно, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН. Балкер будет загружен 30 тыс. тонн пшеницы, которая будет доставлена в Афганистан. С момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 4,1 млн. тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 177 судов с агропродукцией для стран Азии, Европы и Африки", – говорится в сообщении.

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Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

7 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что недоволен тем, как соблюдается "зерновое соглашение". Он утверждает, что практически все зерно, вывозимое из Украины, "направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны Евросоюза". Поэтому Путин пригрозил ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по согласованному маршруту.

Зеленский назвал лживым заявление Путина. "54 судна уже отправлены в Азию, 16 судов уже отправлены в Африку, 32 судна – в Европу, и часть этого объема, кстати, опять-таки, направляется затем в азиатские и африканские страны", – сказал президент Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Черное море, война России против Украины, Одесский морской торговый порт, Черноморск, зерно
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