В рамках зерновой инициативы из Украины экспортировали уже 4,1 млн тонн зерна – Мининфраструктуры

Во вторник в рамках реализации "зерновой инициативы" из портов "Одесса" и "Черноморск" вышли восемь судов с 195,7 тыс. тонн агропродукции на борту.

"Также сегодня ошвартован к причалу Одесского порта балкер BC VANESSA – четвертое судно, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН. Балкер будет загружен 30 тыс. тонн пшеницы, которая будет доставлена в Афганистан. С момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 4,1 млн. тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 177 судов с агропродукцией для стран Азии, Европы и Африки", – говорится в сообщении.