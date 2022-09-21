"Украина может на нас рассчитывать". Дуда заявил, что большинство стран мира выступают против агрессии РФ

Дуда: Россия не ограничивается схваткой с украинской армией, которой она проигрывает Фото: ЕРА

"Война продолжается уже семь месяцев, и Россия не ограничивается схваткой с украинской армией, которой она проигрывает. Россия убивает мирных граждан и принудительно переселяет людей на свою территорию. Она разрушает города, памятники, школы, детские сады и больницы, буквально все, что она не может захватить или разграбить. И даже угрожает ядерной катастрофой", – подчеркнул польский лидер.

По его словам, РФ до сих придерживается "имперского мышления" и отказывает соседним странам в праве на самоопределение.

"Им удалось навязать эти мысли народу страны, которая является одним из основателей ООН", – отметил Дуда.

Он напомнил, что Польша находится в числе тех стран, которые не поддерживают агрессивную внешнюю политику России.

"Я говорю это здесь и сейчас: Украина может на нас рассчитывать", – заявил президент.

Он также отметил, что с начала полномасштабного вторжения РФ трижды посетил Украину, а поляки приняли у себя бежавших от войны украинских женщин и детей.

"Да, у нас нет ни одного лагеря для беженцев, в них просто нет необходимости", – подчеркнул Дуда.

Помимо этого, он обратил внимание на то, что РФ уничтожает посевные площади в Украине, провоцируя этим глобальный продовольственный кризис.