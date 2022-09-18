США не наблюдают признаки поставок оружия из Китая в Россию – Байден

Байден рассказал, что в разговоре с лидером предупредил его о последствиях нарушений санкций, введенных против РФ Фото: EPA

По словам Байдена, не было никаких признаков того, что Китай предлагал оружие или другие вещи, которые Россия хотела для помощи в войне против Украины.

Американский президент также рассказал, что в разговоре с лидером КНР Си Цзиньпином предупредил его о последствиях нарушений санкций, введенных против РФ.

"Я позвонил президенту Си. Не для того, чтобы угрожать, просто чтобы сказать ему, мы встречались много раз. Я сказал: "Если вы думаете, что американцы и другие будут продолжать инвестировать в Китай после нарушения санкций, введенных против России, я думаю, что вы совершаете огромную ошибку. Но это ваше решение", – отметил Байден.

Tonight Scott Pelley interviews President Joe Biden to discuss inflation, Russia’s war on Ukraine, and U.S - China tensions on the 55th season premiere of @60Minutes. https://t.co/FpX8ljFAaO pic.twitter.com/nbihulhZ5v — Face The Nation (@FaceTheNation) September 18, 2022