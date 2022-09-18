США не наблюдают признаки поставок оружия из Китая в Россию – Байден

По словам Байдена, не было никаких признаков того, что Китай предлагал оружие или другие вещи, которые Россия хотела для помощи в войне против Украины.
Американский президент также рассказал, что в разговоре с лидером КНР Си Цзиньпином предупредил его о последствиях нарушений санкций, введенных против РФ.
"Я позвонил президенту Си. Не для того, чтобы угрожать, просто чтобы сказать ему, мы встречались много раз. Я сказал: "Если вы думаете, что американцы и другие будут продолжать инвестировать в Китай после нарушения санкций, введенных против России, я думаю, что вы совершаете огромную ошибку. Но это ваше решение", – отметил Байден.
Tonight Scott Pelley interviews President Joe Biden to discuss inflation, Russia’s war on Ukraine, and U.S - China tensions on the 55th season premiere of @60Minutes. https://t.co/FpX8ljFAaO pic.twitter.com/nbihulhZ5v— Face The Nation (@FaceTheNation) September 18, 2022
Китай считается стратегическим партнером России. 4 февраля, за три недели до полномасштабного вторжения РФ, лидеры двух стран провели переговоры, после которых сделали совместное заявление, выступив против расширения НАТО и независимости Тайваня.
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. В Совбезе ООН Китай воздержался при голосовании за резолюцию, осуждающую войну. Западные страны пытаются убедить Пекин изменить его позицию по украинскому вопросу, сообщали СМИ в марте.
В июле издание The Wall Streat Journal написало, что китайские компании продают России товары, которые необходимы ей для продолжения войны против Украины. Речь шла о поставках микросхем и оксида алюминия.