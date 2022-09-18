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США не наблюдают признаки поставок оружия из Китая в Россию – Байден

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Байден рассказал, что в разговоре с лидером предупредил его о последствиях нарушений санкций, введенных против РФ
Байден рассказал, что в разговоре с лидером предупредил его о последствиях нарушений санкций, введенных против РФ
Фото: EPA

У США нет фактов, которые бы свидетельствовали о том, что Китай передает оружие России. Об этом президент США Джо Байден сказал в интервью CBS.

По словам Байдена, не было никаких признаков того, что Китай предлагал оружие или другие вещи, которые Россия хотела для помощи в войне против Украины.

Американский президент также рассказал, что в разговоре с лидером КНР Си Цзиньпином предупредил его о последствиях нарушений санкций, введенных против РФ.

"Я позвонил президенту Си. Не для того, чтобы угрожать, просто чтобы сказать ему, мы встречались много раз. Я сказал: "Если вы думаете, что американцы и другие будут продолжать инвестировать в Китай после нарушения санкций, введенных против России, я думаю, что вы совершаете огромную ошибку. Но это ваше решение", – отметил Байден.

Контекст:

Китай считается стратегическим партнером России. 4 февраля, за три недели до полномасштабного вторжения РФ, лидеры двух стран провели переговоры, после которых сделали совместное заявление, выступив против расширения НАТО и независимости Тайваня.

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. В Совбезе ООН Китай воздержался при голосовании за резолюцию, осуждающую войну. Западные страны пытаются убедить Пекин изменить его позицию по украинскому вопросу, сообщали СМИ в марте.

В июле издание The Wall Streat Journal написало, что китайские компании продают России товары, которые необходимы ей для продолжения войны против Украины. Речь шла о поставках микросхем и оксида алюминия.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, Китай, санкции, Джо Байден, Си Цзиньпин, война России против Украины
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