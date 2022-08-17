Китай отправит свои войска на учения в Россию

В учения также возьмут участие Индия, Беларусь, Монголия и Таджикистан, отметили в ведомстве.

Как уверяет пресс-служба минобороны, учения не связаны с "текущей международной и региональной ситуацией". Их проводят для того, чтобы "углубить прагматичное и дружественное сотрудничество армий стран-участниц, повысить уровень стратегического взаимодействия и усилить способность реагировать на различные угрозы безопасности".

Учения проходят согласно плану "сотрудничества между китайскими и российскими военными", подчеркнула китайская сторона.

Последние подобные учения состоялись в 2018 году, отметило агентство Reuters.

Контекст:

Китай считается стратегическим партнером России. 4 февраля, за три недели до полномасштабного вторжения РФ, лидеры двух стран провели переговоры, после которых сделали совместное заявление, выступив против расширения НАТО и независимости Тайваня.

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. В Совбезе ООН Китай воздержался при голосовании за резолюцию, осуждающую войну. Западные страны пытаются убедить Пекин изменить его позицию по украинскому вопросу, сообщали СМИ в марте.