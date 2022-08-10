ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ермак: Китай по-прежнему занимает нейтральную позицию в отношении войны РФ против Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ермак: От позиции Китая, который имеет серьезное влияние на РФ, многое зависит
Ермак: От позиции Китая, который имеет серьезное влияние на РФ, многое зависит
Фото: president.gov.ua

Китай пока сохраняет нейтралитет относительно развязанной Россией войны против Украины, и украинская сторона надеется, что эта позиция "как минимум такой и останется". Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью агентству "Интерфакс-Украина", которое вышло 10 августа.

Ермак сказал, что Украина заинтересована в прогнозируемых, понятных и взаимовыгодных отношениях с Китаем.

"С первых дней войны мы говорили, что от позиции Китая, который имеет серьезное влияние на РФ, тоже многое зависит. Как мы видим, на сегодняшний день Китай по-прежнему занимает нейтральную позицию. Мы надеемся, что как минимум она такой и будет оставаться. Однако мы не теряем надежды на то, что углубление контактов на разных уровнях приведет к тому, что Китай займет более проукраинскую позицию. С нашей точки зрения, она бы соответствовала перспективам развития наших отношений. Китай во всяком случае до войны был нашим самым большим торговым партнером. Наши двери открыты. Дальше мяч на стороне наших китайских партнеров", – сказал он.

Глава ОПУ также заявил, что МИД Украины "очень серьезно относится" к позиции будущего кандидата на пост посла Украины в Китае.

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. Так, в Совбезе ООН Китай воздержался при голосовании за резолюцию, осуждающую войну.

13 марта ряд американских изданий, в том числе The New York Times и Financial Times, сообщили, что Россия обратилась к Китаю с просьбой о военной помощи для продолжения войны в Украине. По данным СМИ, РФ просила у Пекина деньги, беспилотники и сухпайки.

12 июня министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заверил, что Пекин не помогал России оружием в войне против Украины. Зеленский говорил в конце мая, что Украину устраивает политика невмешательства, выбранная Китаем, хотя и "хотелось бы иметь по сравнению с Россией преимущество в этих отношениях".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Китай, война России против Украины, Офис президента Украины, Андрей Ермак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Муж Свитолиной Монфис: Не могу дождаться, когда увижу свою кроху. Надеюсь, что буду классным папой
Муж Свитолиной Монфис: Не могу дождаться, когда увижу свою кроху. Надеюсь, что буду классным папой
Президент МАН Довгий выставил на продажу коллекцию картин в поддержку ВСУ и для создания Музея науки
Президент МАН Довгий выставил на продажу коллекцию картин в поддержку ВСУ и для создания Музея науки
"Не волнуйся, любимый, у нас все хорошо". Пугачева в день разлуки публично обратилась к Галкину. Видео
"Не волнуйся, любимый, у нас все хорошо". Пугачева в день разлуки публично обратилась к Галкину. Видео
"Такая гибкая", "Я в восторге". 41-летняя Ребрик показала гимнастическое упражнение с мячом. Видео
"Такая гибкая", "Я в восторге". 41-летняя Ребрик показала гимнастическое упражнение с мячом. Видео
  Зеленская: Как сейчас президент Зеленский? Я его сегодня видела две минуты. Выглядит бодро
  Зеленская: Как сейчас президент Зеленский? Я его сегодня видела две минуты. Выглядит бодро
"Моя львица". Monatik посвятил жене трогательный пост
"Моя львица". Monatik посвятил жене трогательный пост
Роднянский: Увидев фотографии из Бучи, я осознал, какую страшную войну ведет Россия в Украине
Роднянский: Увидев фотографии из Бучи, я осознал, какую страшную войну ведет Россия в Украине
  Арестович: Мало кто знает, но я в первой пятерке на ликвидацию в России. Для меня конкретная привязка к жилью – это опасность
  Арестович: Мало кто знает, но я в первой пятерке на ликвидацию в России. Для меня конкретная привязка к жилью – это опасность
"Напоминает старый еврейский анекдот". Макаревич высмеял некорректное цитирование его слов
"Напоминает старый еврейский анекдот". Макаревич высмеял некорректное цитирование его слов
"Мог бы себе представить тогда, что это судьба?", "Алла за каменной стеной". Галкин показал фото с Пугачевой, где ему 26 лет, а ей – 53
"Мог бы себе представить тогда, что это судьба?", "Алла за каменной стеной". Галкин показал фото с Пугачевой, где ему 26 лет, а ей – 53
Тодоренко показала, как рожала второго ребенка, пока на нее смотрел трехлетний сын. Фото
Тодоренко показала, как рожала второго ребенка, пока на нее смотрел трехлетний сын. Фото
Борщ с нутом на утином бульоне. Рецепт от Хименеса-Браво
Борщ с нутом на утином бульоне. Рецепт от Хименеса-Браво
"Топовое фото", "Такая шикарная Ким". Кардашян снялась без бюстгальтера
"Топовое фото", "Такая шикарная Ким". Кардашян снялась без бюстгальтера
Паш объяснила, почему выступит на фестивале, на котором представлена Россия
Паш объяснила, почему выступит на фестивале, на котором представлена Россия
"Так скучали по тебе", "Классно просыпаться в Киеве". Дорофеева после возвращения домой снялась в киевской кофейне
"Так скучали по тебе", "Классно просыпаться в Киеве". Дорофеева после возвращения домой снялась в киевской кофейне
Служащий ВСУ Тураев рассказал о знакомстве с женой и ее ревности
Служащий ВСУ Тураев рассказал о знакомстве с женой и ее ревности
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"От такого будет уже никогда не отмыться". Невзоров прокомментировал обложку немецкого издания с изображением Путина (325280)
2
"Мама не должна так сидеть, еще и в платье", "Выглядит так, как будто снова родила". В сети обсуждают фото Мишиной с сыном (152040)
3
63-летняя Мадонна опубликовала свое изображение без одежды и белья (112836)
4
"Перед тем, как пришел работать к нему, лично оскорблял". Арестович рассказал о своем отношении к Зеленскому (94797)
5
"Так им и надо, это только начало". Гордон показал, что в РФ выпускают под брендом "Руссоль" (93552)
6
47-летний Арестович рассказал, как познакомился со своей третьей женой восемь лет назад (81867)
7
"Зеленский когда-то уйдет с президенства". Арестович прокомментировал свои президентские амбиции (81621)
8
Арестович: Мало кто знает, но я в первой пятерке на ликвидацию в России. Для меня конкретная привязка к жилью – это опасность (30918)
 
 
 
 