Ермак: Китай по-прежнему занимает нейтральную позицию в отношении войны РФ против Украины

Ермак сказал, что Украина заинтересована в прогнозируемых, понятных и взаимовыгодных отношениях с Китаем.

"С первых дней войны мы говорили, что от позиции Китая, который имеет серьезное влияние на РФ, тоже многое зависит. Как мы видим, на сегодняшний день Китай по-прежнему занимает нейтральную позицию. Мы надеемся, что как минимум она такой и будет оставаться. Однако мы не теряем надежды на то, что углубление контактов на разных уровнях приведет к тому, что Китай займет более проукраинскую позицию. С нашей точки зрения, она бы соответствовала перспективам развития наших отношений. Китай во всяком случае до войны был нашим самым большим торговым партнером. Наши двери открыты. Дальше мяч на стороне наших китайских партнеров", – сказал он.

Глава ОПУ также заявил, что МИД Украины "очень серьезно относится" к позиции будущего кандидата на пост посла Украины в Китае.

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. Так, в Совбезе ООН Китай воздержался при голосовании за резолюцию, осуждающую войну.

13 марта ряд американских изданий, в том числе The New York Times и Financial Times, сообщили, что Россия обратилась к Китаю с просьбой о военной помощи для продолжения войны в Украине. По данным СМИ, РФ просила у Пекина деньги, беспилотники и сухпайки.

12 июня министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заверил, что Пекин не помогал России оружием в войне против Украины. Зеленский говорил в конце мая, что Украину устраивает политика невмешательства, выбранная Китаем, хотя и "хотелось бы иметь по сравнению с Россией преимущество в этих отношениях".