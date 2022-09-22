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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин в отчаянии и пытается всех запугать – посол Украины в Великобритании

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Вадим Пристайко отметил, что президент России пытается найти "волшебную палочку", которая позволит ему выбраться из сложившейся ситуации
Вадим Пристайко отметил, что президент России пытается найти "волшебную палочку", которая позволит ему выбраться из сложившейся ситуации
Фото: EPA

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что заявления президента России Владимира Путина о готовности использовать ядерное оружие означают, что хозяин Кремля находится в отчаянии. Об этом он сказал 22 сентября в интервью Sky News.

По словам посла, Владимир Путин находится "в отчаянии" и пытается всех запугать, однако на самом деле это не сработает.

Относительно утверждения Путина о том, что он не блефует, Пристайко заявил, что когда кто-то говорит: "Я не блефую", то это первый признак того, что "они на самом деле блефуют, в противном случае они бы сделали что-то вроде подготовки ядерного арсенала".

Вадим Пристайко отметил, что Путин пытается найти "волшебную палочку, которая позволит ему выбраться из ситуации, поскольку он глубоко, глубоко в беде".

Также посол попросил обратить внимание на то, что происходит на улицах Москвы. По его словам, во многих российских городах уже есть люди, которых забрала полиция на акции протеста, а все билеты на выезд из России раскуплены. Он заявил, что люди пытаются избежать этой войны по понятным причинам, потому что Украина "будет сражаться насмерть".

Что касается угрозы ядерного оружия со стороны РФ, то, по словам Пристайко, Украина к этому готовится. Он отметил, что в стране уже есть противогазы, а также готовится инфраструктура на случай, если Путин "пойдет на такую глупость".

Посол также отметил, что Украина – одна из тех наций, которые на самом деле знают, что такое ядерная угроза, особенно после аварии на Чернобыльской АЭС.

Контекст:

Утром 21 сентября, перед проповедью папы римского, Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. В этой же речи он сказал, что РФ признает результаты "референдумов" на оккупированных территориях Украины, и объявил о готовности применить ядерное оружие.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. По его словам, мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт.

21 сентября папа римский Франциск назвал "безумием" намеки Владимира Путина на готовность применить ядерное оружие.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Великобритания, ядерное оружие, мобилизация, Чернобыль, Вадим Пристайко, билеты, акции протеста
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