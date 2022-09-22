Путин в отчаянии и пытается всех запугать – посол Украины в Великобритании

По словам посла, Владимир Путин находится "в отчаянии" и пытается всех запугать, однако на самом деле это не сработает.

Относительно утверждения Путина о том, что он не блефует, Пристайко заявил, что когда кто-то говорит: "Я не блефую", то это первый признак того, что "они на самом деле блефуют, в противном случае они бы сделали что-то вроде подготовки ядерного арсенала".

Вадим Пристайко отметил, что Путин пытается найти "волшебную палочку, которая позволит ему выбраться из ситуации, поскольку он глубоко, глубоко в беде".

Также посол попросил обратить внимание на то, что происходит на улицах Москвы. По его словам, во многих российских городах уже есть люди, которых забрала полиция на акции протеста, а все билеты на выезд из России раскуплены. Он заявил, что люди пытаются избежать этой войны по понятным причинам, потому что Украина "будет сражаться насмерть".

Что касается угрозы ядерного оружия со стороны РФ, то, по словам Пристайко, Украина к этому готовится. Он отметил, что в стране уже есть противогазы, а также готовится инфраструктура на случай, если Путин "пойдет на такую глупость".

Посол также отметил, что Украина – одна из тех наций, которые на самом деле знают, что такое ядерная угроза, особенно после аварии на Чернобыльской АЭС.