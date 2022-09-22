На протестах против мобилизации в РФ задержали более 1300 человек. СМИ пишут, что некоторым вручают повестки

Больше всего задержанных в Санкт-Петербурге и Москве Фото: SOTA / Telegram

Больше всего задержанных в Санкт-Петербурге (544) и Москве (507). В других городах от 40 и меньше.

По данным "ОВД-Инфо", 51% среди всех задержанных – женщины. Отмечается, что это рекордное число: на акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального в 2021 году доля женщин колебалась от 25% до 31%. На антивоенных акциях в феврале–марте задержанных женщин было 44%.

Портал 24liveblog пишет, что в Москве в некоторых отделениях полиции задержанным вручают повестки в военкомат.

"Повестки вручили задержанным в ОВД Соколиная гора и Люблино. В ОВД по району Марфино зашел человек в штатском, который говорит, что сейчас будет вручать повестки. К ОВД по району Проспект Вернадского, по информации задержанных, приехали сотрудники военкомата", – говорится в сообщении.

Как минимум одному из задержанных угрожают уголовным делом из-за отказа подписать повестку, отмечает портал.