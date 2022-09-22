На протестах против мобилизации в РФ задержали более 1300 человек. СМИ пишут, что некоторым вручают повестки

Больше всего задержанных в Санкт-Петербурге (544) и Москве (507). В других городах от 40 и меньше.
По данным "ОВД-Инфо", 51% среди всех задержанных – женщины. Отмечается, что это рекордное число: на акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального в 2021 году доля женщин колебалась от 25% до 31%. На антивоенных акциях в феврале–марте задержанных женщин было 44%.
Портал 24liveblog пишет, что в Москве в некоторых отделениях полиции задержанным вручают повестки в военкомат.
"Повестки вручили задержанным в ОВД Соколиная гора и Люблино. В ОВД по району Марфино зашел человек в штатском, который говорит, что сейчас будет вручать повестки. К ОВД по району Проспект Вернадского, по информации задержанных, приехали сотрудники военкомата", – говорится в сообщении.
Как минимум одному из задержанных угрожают уголовным делом из-за отказа подписать повестку, отмечает портал.
Утром 21 сентября Путин в видеообращении заявил, что подписал указ о проведении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. В этой же речи он заявил о готовности применить ядерное оружие.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Он утверждал, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт.
20 сентября, когда обращение Путина только анонсировалось, в российском сегменте Google увеличилось количество запросов о том, как уехать из РФ или получить отсрочку от армии, а на следующий день, уже после объявления Путиным о мобилизации, обвалилась Мосбиржа, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ.
После объявления Путиным мобилизации цены на авиабилеты из РФ выросли "до астрономических значений", а СМИ публикуют рекомендации, куда сбежать из РФ. В частности, МИД Финляндии сообщил, что в страну из России массово едут мужчины призывного возраста.
Также в России 21 сентября начались акции против частичной мобилизации.