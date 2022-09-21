Крупин после объявления в РФ мобилизации обратился к "лаптеногим из ближнего захолустья"

По словам Крупина, его первый пост на эту тему был удален администрацией соцсети из-за жалоб россиян.
"Уже на пост пожаловались жалователи из ближнего захолустья, хотя им запретили пользоваться Instagram, – написал он. – Повторяю тезисно! Путло грозит ядерным ударом, объявил могилизацию. Лаптеногие обделались, а те, кто не сильно обделался, прибегут в комментарии".
После этого он перешел на украинский язык.
"Українці та українки найкрасивіші. Ніякої мови ворожнечі, тільки перемога", – резюмировал Крупин.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
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20 сентября Госдума РФ внесла изменения в Уголовный кодекс, которыми вводятся понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время". Среди прочего предусмотрено наказание за добровольную сдачу в плен – до 10 лет лишения свободы.
В тот же день коллаборанты в Херсонской и Запорожской областях и боевики "ЛДНР" объявили о псевдореферендумах о "присоединении" оккупированных территорий к России в период 23–27 сентября.
21 сентября Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.