Крупин после объявления в РФ мобилизации обратился к "лаптеногим из ближнего захолустья"

По словам Крупина, его первый пост на эту тему был удален администрацией соцсети из-за жалоб россиян.

"Уже на пост пожаловались жалователи из ближнего захолустья, хотя им запретили пользоваться Instagram, – написал он. – Повторяю тезисно! Путло грозит ядерным ударом, объявил могилизацию. Лаптеногие обделались, а те, кто не сильно обделался, прибегут в комментарии".

После этого он перешел на украинский язык.

"Українці та українки найкрасивіші. Ніякої мови ворожнечі, тільки перемога", – резюмировал Крупин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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