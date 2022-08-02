Крупин показал, как выглядят авто украинских защитников после обстрела оккупантами, и объявил сбор на новый транспорт

"Ребята прислали фотографии своих коряг просто для понимания. Каждый день они попадают в п...здорез. Сейчас моя цель – укреплять как можно больше и быстрее харьковское направление, на этой неделе еще один пикап поедет куда надо. Поэтому я сбор не прекращаю, – написал Крупин. – Друзья, понимаю, что вы уже много помогли, но война еще идет, враг еще существует, а ребятам нужен транспорт постоянно! Присоединяйтесь".

Контекст:

Михаил Крупин родился в 1981 году в Харькове. После нападения РФ на Украину он вывез из Харькова свою семью.

В настоящее время артист занимается волонтерской деятельностью – он помогает организовать сбор и доставку гуманитарной помощи в Харьков, а также занимается сбором средств на приобретение авто для передовой.