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02 августа, 2022
 
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Крупин показал, как выглядят авто украинских защитников после обстрела оккупантами, и объявил сбор на новый транспорт

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Крупин: Друзья, понимаю, что вы уже много помогли, но война еще идет, враг еще существует, а ребятам нужен транспорт постоянно!
Крупин: Друзья, понимаю, что вы уже много помогли, но война еще идет, враг еще существует, а ребятам нужен транспорт постоянно! 
Фото: mishakrupin1 / Instagram

Фронтмен украинской группы "Коррупция", волонтер Михаил Крупин 1 августа опубликовал в Instagram фото поврежденных российскими оккупантами автомобилей, которые служат украинским защитникам.

"Ребята прислали фотографии своих коряг просто для понимания. Каждый день они попадают в п...здорез. Сейчас моя цель – укреплять как можно больше и быстрее харьковское направление, на этой неделе еще один пикап поедет куда надо. Поэтому я сбор не прекращаю, – написал Крупин. – Друзья, понимаю, что вы уже много помогли, но война еще идет, враг еще существует, а ребятам нужен транспорт постоянно! Присоединяйтесь". 

Контекст:

Михаил Крупин родился в 1981 году в Харькове. После нападения РФ на Украину он вывез из Харькова свою семью. 

В настоящее время артист занимается волонтерской деятельностью – он помогает организовать сбор и доставку гуманитарной помощи в Харьков, а также занимается сбором средств на приобретение авто для передовой.

Теги: волонтер, война России против Украины, Михаил Крупин
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