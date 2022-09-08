"Избавились от дерьма, которое тянуло в ватную задницу". Крупин показал нового продюсера. Супруга сбежавшего в РФ Бардаша отреагировала

Крупин: Теперь ничего нас уже не сдерживает Фото: mishakrupin1 / Instagram

Им стала музыкальный менеджер Юлия Виктор. Ранее Крупин сотрудничал с бежавшим в РФ Юрием Бардашем.

"Мы избавились от дерьма типа ю.б., которое тянуло мою музыку в ватную задницу, и теперь ничего нас уже не сдерживает! Мы сами собственными силами совершаем тур по всей стране, чтобы собрать средства и помочь нашим ребятам", – написал Крупин.

"Несмотря на все, в тебя было вложено много наших сил и любви, Михаил. Всего наилучшего", – отреагировала на публикацию супруга Бардаша, модель Елизавета Бардаш, проживающая в Грузии. Ранее она заявляла, что не имеет отношения к пророссийским публикациям своего мужа, а также сообщила, что они развелись.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Миша Крупин (@mishakrupin1)