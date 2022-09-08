Бульвар Шоубиз
 
09 сентября, 2022
 
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"Избавились от дерьма, которое тянуло в ватную задницу". Крупин показал нового продюсера. Супруга сбежавшего в РФ Бардаша отреагировала

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Крупин: Теперь ничего нас уже не сдерживает
Крупин: Теперь ничего нас уже не сдерживает
Фото: mishakrupin1 / Instagram

Украинский музыкант Михаил Крупин 8 сентября в Instagram представил своего нового продюсера.

Им стала музыкальный менеджер Юлия Виктор. Ранее Крупин сотрудничал с бежавшим в РФ Юрием Бардашем.

"Мы избавились от дерьма типа ю.б., которое тянуло мою музыку в ватную задницу, и теперь ничего нас уже не сдерживает! Мы сами собственными силами совершаем тур по всей стране, чтобы собрать средства и помочь нашим ребятам", – написал Крупин.

"Несмотря на все, в тебя было вложено много наших сил и любви, Михаил. Всего наилучшего", – отреагировала на публикацию супруга Бардаша, модель Елизавета Бардаш, проживающая в Грузии. Ранее она заявляла, что не имеет отношения к пророссийским публикациям своего мужа, а также сообщила, что они развелись.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Михаил Крупин родился в 1981 году в Харькове. После нападения РФ на Украину он увез из Харькова свою семью.

В настоящее время артист занимается волонтерской деятельностью – он помогает организовать сбор и доставку гуманитарной помощи в Харьков, а также занимается сбором средств на приобретение автомобиля для передовой.

1 июля 2022 Бардаш записал почти двухчасовое видео в двух частях, на котором себя назвал русским человеком, страну-агрессора Россию крупным государством, а также заявил, что Украина должна была капитулировать после полномасштабного вторжения РФ. В сети публикацию этих роликов назвали самоуничтожением Бардаша, а его самого ...бланом. 22 июля он сообщил, что скрылся в РФ.

Теги: Юрий Бардаш, продюсер, Михаил Крупин
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