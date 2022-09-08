"Избавились от дерьма, которое тянуло в ватную задницу". Крупин показал нового продюсера. Супруга сбежавшего в РФ Бардаша отреагировала

Им стала музыкальный менеджер Юлия Виктор. Ранее Крупин сотрудничал с бежавшим в РФ Юрием Бардашем.
"Мы избавились от дерьма типа ю.б., которое тянуло мою музыку в ватную задницу, и теперь ничего нас уже не сдерживает! Мы сами собственными силами совершаем тур по всей стране, чтобы собрать средства и помочь нашим ребятам", – написал Крупин.
"Несмотря на все, в тебя было вложено много наших сил и любви, Михаил. Всего наилучшего", – отреагировала на публикацию супруга Бардаша, модель Елизавета Бардаш, проживающая в Грузии. Ранее она заявляла, что не имеет отношения к пророссийским публикациям своего мужа, а также сообщила, что они развелись.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
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Михаил Крупин родился в 1981 году в Харькове. После нападения РФ на Украину он увез из Харькова свою семью.
В настоящее время артист занимается волонтерской деятельностью – он помогает организовать сбор и доставку гуманитарной помощи в Харьков, а также занимается сбором средств на приобретение автомобиля для передовой.
1 июля 2022 Бардаш записал почти двухчасовое видео в двух частях, на котором себя назвал русским человеком, страну-агрессора Россию – крупным государством, а также заявил, что Украина должна была капитулировать после полномасштабного вторжения РФ. В сети публикацию этих роликов назвали самоуничтожением Бардаша, а его самого – ...бланом. 22 июля он сообщил, что скрылся в РФ.