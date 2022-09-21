Залужный о мобилизации в РФ: Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю

Залужный: Полномасштабное наступление РФ не испугало нас. Более того, мы объединились и достойно встретили врага Фото предоставлено Олегом Пальчиком

"ВСУ восемь лет и семь месяцев сдерживают вооруженную агрессию России против нашего государства. Полномасштабное наступление противника не испугало нас. Более того, мы объединились и достойно встретили врага", – написал он.

По словам Залужного, объявление мобилизации в России является тому подтверждением.

"Сотни тысяч мужчин и женщин защищают родную землю, собственные дома, своих детей и будущее Украины. Поэтому никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора не окажут влияния на нашу готовность бороться за свою свободу. Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю – добровольно или по мобилизации. Держим строй! Победа будет за нами!" – заявил главком ВСУ.

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