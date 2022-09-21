"Будет настоящая охота". Мэр Мелитополя призвал мужчин срочно уезжать с оккупированных территорий

Россияне могут забрать жителей оккупированных территорий в свою армию Фото: EPA

"На оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей пройдут наиболее жесткие меры! За мужчинами будет устроена настоящая охота! Тем, кто откажется идти на смерть придется иметь дело. Шансов спастись не останется", — написал он.

Также Федоров добавил, что уже через 10 дней мужчины не смогут покинуть пределы оккупированной части Запорожской области.

"Согласно новому указу местного гауляйтера, с 1 октября выезд за пределы оккупированной части Запорожской области разрешен только на основании спецпропуска. Оккупанты будут "выпускать" мужчин только на фронт. Осталось меньше 10 дней для выезда. Призываем срочно покинуть временно оккупированные территории", — написал он.