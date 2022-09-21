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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Будет настоящая охота". Мэр Мелитополя призвал мужчин срочно уезжать с оккупированных территорий

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Россияне могут забрать жителей оккупированных территорий в свою армию
Фото: EPA

Мужчины призывного возраста, которые находятся на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей, должны немедленно выехать на подконтрольные Украине территории, иначе их могут мобилизовать оккупанты. Об этом заявил городской голова Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

"На оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей пройдут наиболее жесткие меры! За мужчинами будет устроена настоящая охота! Тем, кто откажется идти на смерть придется иметь дело. Шансов спастись не останется", — написал он.

Также Федоров добавил, что уже через 10 дней мужчины не смогут покинуть пределы оккупированной части Запорожской области.

"Согласно новому указу местного гауляйтера, с 1 октября выезд за пределы оккупированной части Запорожской области разрешен только на основании спецпропуска. Оккупанты будут "выпускать" мужчин только на фронт. Осталось меньше 10 дней для выезда. Призываем срочно покинуть временно оккупированные территории", — написал он.

Контекст:

Утром 21 сентября Путин в видеообращении заявил, что подписал указ о проведении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. В этой же речи он заявил о готовности применить ядерное оружие.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Он утверждал, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт.

Также оккупанты устроили принудительную мобилизацию на временно занятых ими территориях Донецкой и Луганской областей, как неоднократно сообщала украинская разведка.

Теги: Россия, Мелитополь, мобилизация, война России против Украины, российские оккупанты, Иван Федоров
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