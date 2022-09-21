"Будет настоящая охота". Мэр Мелитополя призвал мужчин срочно уезжать с оккупированных территорий

"На оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей пройдут наиболее жесткие меры! За мужчинами будет устроена настоящая охота! Тем, кто откажется идти на смерть придется иметь дело. Шансов спастись не останется", — написал он.
Также Федоров добавил, что уже через 10 дней мужчины не смогут покинуть пределы оккупированной части Запорожской области.
"Согласно новому указу местного гауляйтера, с 1 октября выезд за пределы оккупированной части Запорожской области разрешен только на основании спецпропуска. Оккупанты будут "выпускать" мужчин только на фронт. Осталось меньше 10 дней для выезда. Призываем срочно покинуть временно оккупированные территории", — написал он.
Утром 21 сентября Путин в видеообращении заявил, что подписал указ о проведении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. В этой же речи он заявил о готовности применить ядерное оружие.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Он утверждал, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт.
Также оккупанты устроили принудительную мобилизацию на временно занятых ими территориях Донецкой и Луганской областей, как неоднократно сообщала украинская разведка.