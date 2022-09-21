В России начались акции против частичной мобилизации, задержаны 150 человек

На акциях в России уже задержали 150 человек Фото: SOTA / Telegram

По состоянию на 19.00, задержано уже более 150 человек в 18 городах. Больше всего задержанных в Екатеринбурге – 45 человек.

Также акции проходят в Уфе, Перми, Красноярске, Челябинск, Иркутске, Новосибирске, Москве, Улан-Удэ, Белгороде и других городах. Среднее количество протестующих в городах – от нескольких десятков до 100.

Местные СМИ и Telegram-каналы публикуют фото и видео с акций в соцсетях.