В России начались акции против частичной мобилизации, задержаны 150 человек

По состоянию на 19.00, задержано уже более 150 человек в 18 городах. Больше всего задержанных в Екатеринбурге – 45 человек.
Также акции проходят в Уфе, Перми, Красноярске, Челябинск, Иркутске, Новосибирске, Москве, Улан-Удэ, Белгороде и других городах. Среднее количество протестующих в городах – от нескольких десятков до 100.
Местные СМИ и Telegram-каналы публикуют фото и видео с акций в соцсетях.
Жители Красноярска вышли против "могилизации"— Activatica (@Activatica) September 21, 2022
Активисты устроили шествие от площади Революции по улице Мира, на протяжении всей акции их сопровождала полиция.
По данным очевидцев, около 30 человек были задержаны. #мобилизация #война #нетвойне #могилизация #активизм pic.twitter.com/QqogdMKN2p
Утром 21 сентября Путин в видеообращении заявил, что подписал указ о проведении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. В этой же речи он заявил о готовности применить ядерное оружие.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Он утверждал, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя мобилизацию в РФ, заявил, Путин "хочет утопить Украину в крови, но также в крови своих солдат".
20 сентября, когда обращение Путина только анонсировалось, в российском сегменте Googe увеличилось количество запросов о том, как уехать из РФ или получить отсрочку от армии, а на следующий день, уже после объявления Путиным о мобилизации, обвалилась Мосбиржа, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ.
До сих пор в России проводили скрытую мобилизацию. По данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗО, бездомных. На российских рекрутинговых сайтах массово появились объявления о наборе контрактников в армию РФ.
Также оккупанты устроили принудительную мобилизацию на временно занятых ими территориях Донецкой и Луганской областей, как неоднократно сообщала украинская разведка.