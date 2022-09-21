"Признак того, что Путин столкнулся с трудностями". В Белом доме прокомментировали объявленную в РФ мобилизацию

"Это определенно признак того, что он столкнулся с трудностями, и мы знаем, что он понес десятки тысяч жертв. У него ужасный боевой дух, сплоченность подразделений на поле боя, [проблемы с] командованием и управлением до сих пор не решены. У него проблемы с дезертирством, и он заставляет раненых вернуться в бой. Так что очевидно, что человеческие ресурсы для него – проблема. Он чувствует себя не в своей тарелке, особенно в этом северо-восточном районе Донбасса", – сказал Кирби.
Также он заявил, что США серьезно относятся к ядерным угрозам Путина. Кирби назвал риторику президента РФ безответственной как для ядерного государства.
"Но это вполне типично для того, как он говорил последние семь месяцев, и мы относимся к этому очень серьезно. Мы следим, как можем, за их стратегической позицией, чтобы, если понадобится, изменить нашу. Мы не видим признаков того, что это требуется прямо сейчас", – сказал чиновник.
Он добавил, что применение Россией ядерного оружия будет иметь серьезные последствия.
Утром 21 сентября Путин в видеообращении заявил, что подписал указ о проведении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. В этой же речи он заявил о готовности применить ядерное оружие.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Он утверждал, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт.
20 сентября, когда обращение Путина только анонсировалось, в российском сегменте Google увеличилось количество запросов о том, как уехать из РФ или получить отсрочку от армии, а на следующий день, уже после объявления Путиным о мобилизации, обвалилась Мосбиржа, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ.
До сих пор в России проводили скрытую мобилизацию. По данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗО, бездомных. На российских рекрутинговых сайтах массово появились объявления о наборе контрактников в армию РФ.
Также оккупанты устроили принудительную мобилизацию на временно занятых ими территориях Донецкой и Луганской областей, как неоднократно сообщала украинская разведка.