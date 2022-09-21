"Признак того, что Путин столкнулся с трудностями". В Белом доме прокомментировали объявленную в РФ мобилизацию

"Это определенно признак того, что он столкнулся с трудностями, и мы знаем, что он понес десятки тысяч жертв. У него ужасный боевой дух, сплоченность подразделений на поле боя, [проблемы с] командованием и управлением до сих пор не решены. У него проблемы с дезертирством, и он заставляет раненых вернуться в бой. Так что очевидно, что человеческие ресурсы для него – проблема. Он чувствует себя не в своей тарелке, особенно в этом северо-восточном районе Донбасса", – сказал Кирби.

Также он заявил, что США серьезно относятся к ядерным угрозам Путина. Кирби назвал риторику президента РФ безответственной как для ядерного государства.

"Но это вполне типично для того, как он говорил последние семь месяцев, и мы относимся к этому очень серьезно. Мы следим, как можем, за их стратегической позицией, чтобы, если понадобится, изменить нашу. Мы не видим признаков того, что это требуется прямо сейчас", – сказал чиновник.

Он добавил, что применение Россией ядерного оружия будет иметь серьезные последствия.