"Путин объявил мобилизацию – нашим защитникам понадобится больше оружия". "Украинская команда" открыла сбор на боевые дроны

Глава "Украинской команды" Артур Палатный: Мы предполагаем аншлаг на концерте у любимого исполнителя россиян Иосифа Кобзона Фото: Артур Палатний / Facebook

"[Президент РФ Владимир] Путин объявил мобилизацию в России. Ну что ж, это означает только одно: нашим защитникам понадобится больше оружия", – написали авторы поста, опубликованного в Facebook.

Глава волонтерского штаба Артур Палатный отметил, что "Украинская команда" собирает средства на боевые дроны.

"Наши защитники используют дроны, оснащенные системой сброса боеприпасов. Учитывая, что Россия планирует мобилизовать 300 тыс. человек, мы предполагаем аншлаг на концерте у любимого исполнителя россиян [умершего в 2018 году] Иосифа Кобзона", – сказал он.

По словам Палатного, один дрон способен ликвидировать от трех до 10 российских оккупантов за один вылет. Реквизиты для пожертвований опубликованы на сайте "Украинской команды".