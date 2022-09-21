ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Путин объявил мобилизацию – нашим защитникам понадобится больше оружия". "Украинская команда" открыла сбор на боевые дроны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Глава "Украинской команды" Артур Палатный: Мы предполагаем аншлаг на концерте у любимого исполнителя россиян Иосифа Кобзона
Глава "Украинской команды" Артур Палатный: Мы предполагаем аншлаг на концерте у любимого исполнителя россиян Иосифа Кобзона
Фото: Артур Палатний / Facebook

Волонтерский штаб "Украинская команда" 21 сентября объявил сбор на беспилотники для Вооруженных сил Украины.

"[Президент РФ Владимир] Путин объявил мобилизацию в России. Ну что ж, это означает только одно: нашим защитникам понадобится больше оружия", – написали авторы поста, опубликованного в Facebook. 

Глава волонтерского штаба Артур Палатный отметил, что "Украинская команда" собирает средства на боевые дроны. 

"Наши защитники используют дроны, оснащенные системой сброса боеприпасов. Учитывая, что Россия планирует мобилизовать 300 тыс. человек, мы предполагаем аншлаг на концерте у любимого исполнителя россиян [умершего в 2018 году] Иосифа Кобзона", – сказал он. 

По словам Палатного, один дрон способен ликвидировать от трех до 10 российских оккупантов за один вылет. Реквизиты для пожертвований опубликованы на сайте "Украинской команды". 

https://www.facebook.com/uateam2022/posts/pfbid0jCdqFFzutYwz9bVu5Y5C4awzbThpBusSY1SFNNS634DyxQZ3s7Tv3L69FPbQ3AW9l

Теги: Артур Палатный, пожертвование, мобилизация, волонтер, беспилотники, волонтеры
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Кот Степан вернулся из Франции в Украину
Кот Степан вернулся из Франции в Украину
"Удивительная фигура", "Похоже, вы здорово повеселились". 59-летняя Деми Мур восхитила поклонников пляжными фото
"Удивительная фигура", "Похоже, вы здорово повеселились". 59-летняя Деми Мур восхитила поклонников пляжными фото
"Идеальная пара", "Вы кайфуете". Данилко показал новые фото с Белоконь
"Идеальная пара", "Вы кайфуете". Данилко показал новые фото с Белоконь
38-летний Цукерберг сообщил, что в третий раз станет отцом, и рассекретил пол будущего ребенка
38-летний Цукерберг сообщил, что в третий раз станет отцом, и рассекретил пол будущего ребенка
Крупин после объявления в РФ мобилизации обратился к "лаптеногим из ближнего захолустья"
Крупин после объявления в РФ мобилизации обратился к "лаптеногим из ближнего захолустья"
"Мы живем не как с зятем". Нина Матвиенко прокомментировала отношения с Мирзояном после отъезда дочери за границу
"Мы живем не как с зятем". Нина Матвиенко прокомментировала отношения с Мирзояном после отъезда дочери за границу
Фронтмен Kozak System показал фото с Роговцевой, которая снялась в их новом клипе
Фронтмен Kozak System показал фото с Роговцевой, которая снялась в их новом клипе
Kalush Orchestra получила новый хрустальный микрофон взамен проданного на аукционе в поддержку ВСУ
Kalush Orchestra получила новый хрустальный микрофон взамен проданного на аукционе в поддержку ВСУ
Кошмал обратилась к коллегам из РФ: Не стройте иллюзий, что война вас не коснется! За вами уже идут!
Кошмал обратилась к коллегам из РФ: Не стройте иллюзий, что война вас не коснется! За вами уже идут!
"Хочу эту песню на рингтон. Аж настроение поднимается". Кензов опубликовал фрагмент песни, посвященной Залужному. Аудио
"Хочу эту песню на рингтон. Аж настроение поднимается". Кензов опубликовал фрагмент песни, посвященной Залужному. Аудио
В ДТП погиб поддерживавший войну российский актер. Зять Сумской прервал молчание ради поста с соболезнованиями
В ДТП погиб поддерживавший войну российский актер. Зять Сумской прервал молчание ради поста с соболезнованиями
Жена замкомандира "Азова" Калины: Сын знает, что папа вместе с собратьями – настоящие супергерои
Жена замкомандира "Азова" Калины: Сын знает, что папа вместе с собратьями – настоящие супергерои
"Покинуть кровать иногда очень сложно". Бадоев показал свою смятую постель
"Покинуть кровать иногда очень сложно". Бадоев показал свою смятую постель
  "Пора удирать. Хватит позориться". В новом эпизоде "Масяни" показали Путина, который приказывает своим солдатам капитулировать. Видео
  "Пора удирать. Хватит позориться". В новом эпизоде "Масяни" показали Путина, который приказывает своим солдатам капитулировать. Видео
Собчак написала в директ Ефросининой, чтобы оправдаться за то, что назвала украинцев нацистами. Ефросинина ответила публично
Собчак написала в директ Ефросининой, чтобы оправдаться за то, что назвала украинцев нацистами. Ефросинина ответила публично
"Самая красивая спортсменка во вселенной". 21-летняя дзюдоистка Белодед восхитила поклонников новой фотосессией
"Самая красивая спортсменка во вселенной". 21-летняя дзюдоистка Белодед восхитила поклонников новой фотосессией
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Плачу, это стало для меня шоком". Дочь Ющенко заявила, что ее 17-летний сын отказался учиться в Канаде и тайком вернулся домой (324092)
2
"Пой деду бункерному", "Украинцы не простят". В сети отреагировали на заявление Ани Лорак о сострадании (157545)
3
Президент Армении украдкой сфотографировался возле гроба Елизаветы II, нарушив правила. Видео (117711)
4
Арестович: Бунт Аллы Борисовны против путинской системы – начало конца этого режима (109833)
5
54-летняя Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала мужа и дочь (91003)
6
Ясинский: Меня не интересуют люди, которые в восторге от заявления Пугачевой. Меня интересует, отрепостила ли ее сообщение Ротару (85120)
7
"Самая красивая спортсменка во вселенной". 21-летняя дзюдоистка Белодед восхитила поклонников новой фотосессией (42189)
8
Собчак написала в директ Ефросининой, чтобы оправдаться за то, что назвала украинцев нацистами. Ефросинина ответила публично (35473)
 
 
 
 