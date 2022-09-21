ВСУ зафиксировали два случая использования оккупантами иранских беспилотников, организовывается противодействие этому виду БПЛА

Он уточнил, что в обоих случаях силы обороны сбили иранские дроны-камикадзе Shahed-136. Как пояснил Игнат, это радиолокационно малозаметная, относительно небольшая воздушная цель, которая, как правило, летает на низких высотах.

По его словам, сбивать данные БПЛА можно с помощью систем ПВО и даже стрелковым оружием. Иранские беспилотники также эффективно поражаются зенитными пушками. Помимо этого, обезвредить такой дрон можно средствами радиоэлектронной борьбы.

Игнат отметил, что об эффективности использования противником Shahed-136 пока рано говорить. Также пока неизвестно, передал ли Иран России другие типы беспилотников.

Война России против Украины. Главное (обновляется)