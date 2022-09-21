ВСУ зафиксировали два случая использования оккупантами иранских беспилотников, организовывается противодействие этому виду БПЛА

Он уточнил, что в обоих случаях силы обороны сбили иранские дроны-камикадзе Shahed-136. Как пояснил Игнат, это радиолокационно малозаметная, относительно небольшая воздушная цель, которая, как правило, летает на низких высотах.
По его словам, сбивать данные БПЛА можно с помощью систем ПВО и даже стрелковым оружием. Иранские беспилотники также эффективно поражаются зенитными пушками. Помимо этого, обезвредить такой дрон можно средствами радиоэлектронной борьбы.
Игнат отметил, что об эффективности использования противником Shahed-136 пока рано говорить. Также пока неизвестно, передал ли Иран России другие типы беспилотников.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Нехватку разведывательных БПЛА у России британская разведка отмечала еще в мае. В июле CNN сообщил о посещении российской делегацией Ирана, целью которого было ознакомление с иранскими беспилотниками Shahed-191 и Shahed-192, способными нести высокоточные ракеты.
Тогда советник президента США по национальной безопасности Джек Салливан заявил, что, по американским данным, стороны планируют сделку на сотни беспилотников для военных действий в Украине.
Глава иранского МИД ответил, что Тегеран избегает каких-либо действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации в Украине.
27 августа издание Associated Press, ссылаясь на источники в разведке, сообщило, что Иран поставил России сотни беспилотников, которые она может использовать в войне против Украины.
В Белом доме подтвердили факт сделки, а 8 сентября объявили о введении санкций против компании Safiran Airport Services (Тегеран) из-за ее участия в отправке иранских БПЛА в РФ.
13 сентября Центр стратегических коммуникаций ВСУ сообщил, что под Купянском в Харьковской области Вооруженные силы Украины впервые уничтожили, вероятно, один из беспилотных летательных аппаратов, которые Россия закупила в Иране.
Британская разведка подтвердила, что Россия использует в Украине иранские дроны-камикадзе.