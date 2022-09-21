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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ зафиксировали два случая использования оккупантами иранских беспилотников, организовывается противодействие этому виду БПЛА

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Силы обороны Украины сбили два иранских дрона-камикадзе Shahed-136
Силы обороны Украины сбили два иранских дрона-камикадзе Shahed-136
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Вооруженные силы Украины зафиксировали два случая использования российскими оккупантами иранских беспилотников. Об этом 20 сентября в комментарии "Украинской правде" заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он уточнил, что в обоих случаях силы обороны сбили иранские дроны-камикадзе Shahed-136. Как пояснил Игнат, это радиолокационно малозаметная, относительно небольшая воздушная цель, которая, как правило, летает на низких высотах.

По его словам, сбивать данные БПЛА можно с помощью систем ПВО и даже стрелковым оружием. Иранские беспилотники также эффективно поражаются зенитными пушками. Помимо этого, обезвредить такой дрон можно средствами радиоэлектронной борьбы.

Игнат отметил, что об эффективности использования противником Shahed-136 пока рано говорить. Также пока неизвестно, передал ли Иран России другие типы беспилотников.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Нехватку разведывательных БПЛА у России британская разведка отмечала еще в мае. В июле CNN сообщил о посещении российской делегацией Ирана, целью которого было ознакомление с иранскими беспилотниками Shahed-191 и Shahed-192, способными нести высокоточные ракеты.

Тогда советник президента США по национальной безопасности Джек Салливан заявил, что, по американским данным, стороны планируют сделку на сотни беспилотников для военных действий в Украине.

Глава иранского МИД ответил, что Тегеран избегает каких-либо действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации в Украине.

27 августа издание Associated Press, ссылаясь на источники в разведке, сообщило, что Иран поставил России сотни беспилотников, которые она может использовать в войне против Украины.

В Белом доме подтвердили факт сделки, а 8 сентября объявили о введении санкций против компании Safiran Airport Services (Тегеран) из-за ее участия в отправке иранских БПЛА в РФ.

13 сентября Центр стратегических коммуникаций ВСУ сообщил, что под Купянском в Харьковской области Вооруженные силы Украины впервые уничтожили, вероятно, один из беспилотных летательных аппаратов, которые Россия закупила в Иране.

Британская разведка подтвердила, что Россия использует в Украине иранские дроны-камикадзе.

Теги: Россия, Украина, Иран, санкции, Вооруженные силы Украины, ПВО, беспилотники, ВСУ, война России против Украины, Юрий Игнат
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