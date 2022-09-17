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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Иранские дроны, которые используют оккупанты в Харьковской области, поражают САУ и БТР, неся угрозу для ВСУ

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Под Купянском ВСУ впервые уничтожили, вероятно, один из БПЛА, которые Россия закупила в Иране, отметил 13 сентября стратком
Под Купянском ВСУ впервые уничтожили, вероятно, один из БПЛА, которые Россия закупила в Иране, отметил 13 сентября стратком
Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Telegram

Российские оккупационные войска нанесли ущерб ВСУ в Харьковской области с помощью иранских беспилотников.

Об этом в интервью The Wall Street Journal, опубликованном 17 сентября, рассказал командир артиллерии 92-й механизированной бригады ВСУ полковник Родион Кулагин.

По его словам, на прошлой неделе над позициями ВСУ на северо-востоке Харьковской области начали появляться беспилотники Shahed-136, перекрашенные в российские цвета и получившие название "Герань-2".

Кулагин рассказал, что только в зоне боевых действий 92-й бригады иранские БПЛА, которые обычно летают парами, уничтожили две 152-миллиметровых САУ, две 122-миллиметровых САУ, а также два БТР.

А в августе Россия провела испытание, нанеся удар по американской 155-миллиметровой гаубице М777, добавил украинский военный.

Применение оккупантами иранских беспилотников в Харьковской области Кулагин объяснил тем, что в этом регионе, в отличие от других, россияне не имеют преимущества в артиллерии, поэтому начали прибегать к БПЛА.

13 сентября Центр стратегических коммуникаций ВСУ сообщил, что под Купянском в Харьковской области Вооруженные силы Украины впервые уничтожили, вероятно, один из беспилотных летательных аппаратов, которые Россия закупила в Иране.

Британская разведка подтвердила, что Россия использует в Украине иранские дроны-камикадзе.

Контекст:

Нехватку разведывательных БПЛА у России британская разведка отмечала еще в мае. В июле CNN сообщил о посещении российской делегации Ирана, целью которого было ознакомление с иранскими беспилотниками Shahed-191 и Shahed-192, способными нести высокоточные ракеты.

Тогда советник президента США по национальной безопасности Джек Салливан заявил, что, по американским данным, стороны планируют сделку на сотни беспилотников для военных действий в Украине.

Глава иранского МИД ответил, что Тегеран избегает каких-либо действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации в Украине.

27 августа издание Associated Press, ссылаясь на источники в разведке, сообщило, что Иран поставил России сотни беспилотников, которые она может использовать в войне против Украины.

В Белом доме подтвердили факт сделки, а 8 сентября объявил о введении санкций против компании Safiran Airport Services (Тегеран) из-за ее участия в отправке иранских БПЛА в РФ.

Теги: Россия, Украина, Иран, Харьковская область, угрозы, БТР, артиллерия, беспилотники, украинский военный, ВСУ, война России против Украины, ущерб, интервью, российские оккупанты, гаубица
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