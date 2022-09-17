Иранские дроны, которые используют оккупанты в Харьковской области, поражают САУ и БТР, неся угрозу для ВСУ

Под Купянском ВСУ впервые уничтожили, вероятно, один из БПЛА, которые Россия закупила в Иране, отметил 13 сентября стратком Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Telegram

Об этом в интервью The Wall Street Journal, опубликованном 17 сентября, рассказал командир артиллерии 92-й механизированной бригады ВСУ полковник Родион Кулагин.

По его словам, на прошлой неделе над позициями ВСУ на северо-востоке Харьковской области начали появляться беспилотники Shahed-136, перекрашенные в российские цвета и получившие название "Герань-2".

Кулагин рассказал, что только в зоне боевых действий 92-й бригады иранские БПЛА, которые обычно летают парами, уничтожили две 152-миллиметровых САУ, две 122-миллиметровых САУ, а также два БТР.

А в августе Россия провела испытание, нанеся удар по американской 155-миллиметровой гаубице М777, добавил украинский военный.

Применение оккупантами иранских беспилотников в Харьковской области Кулагин объяснил тем, что в этом регионе, в отличие от других, россияне не имеют преимущества в артиллерии, поэтому начали прибегать к БПЛА.

13 сентября Центр стратегических коммуникаций ВСУ сообщил, что под Купянском в Харьковской области Вооруженные силы Украины впервые уничтожили, вероятно, один из беспилотных летательных аппаратов, которые Россия закупила в Иране.

Британская разведка подтвердила, что Россия использует в Украине иранские дроны-камикадзе.