Иранские дроны, которые используют оккупанты в Харьковской области, поражают САУ и БТР, неся угрозу для ВСУ

Об этом в интервью The Wall Street Journal, опубликованном 17 сентября, рассказал командир артиллерии 92-й механизированной бригады ВСУ полковник Родион Кулагин.
По его словам, на прошлой неделе над позициями ВСУ на северо-востоке Харьковской области начали появляться беспилотники Shahed-136, перекрашенные в российские цвета и получившие название "Герань-2".
Кулагин рассказал, что только в зоне боевых действий 92-й бригады иранские БПЛА, которые обычно летают парами, уничтожили две 152-миллиметровых САУ, две 122-миллиметровых САУ, а также два БТР.
А в августе Россия провела испытание, нанеся удар по американской 155-миллиметровой гаубице М777, добавил украинский военный.
Применение оккупантами иранских беспилотников в Харьковской области Кулагин объяснил тем, что в этом регионе, в отличие от других, россияне не имеют преимущества в артиллерии, поэтому начали прибегать к БПЛА.
13 сентября Центр стратегических коммуникаций ВСУ сообщил, что под Купянском в Харьковской области Вооруженные силы Украины впервые уничтожили, вероятно, один из беспилотных летательных аппаратов, которые Россия закупила в Иране.
Британская разведка подтвердила, что Россия использует в Украине иранские дроны-камикадзе.
Нехватку разведывательных БПЛА у России британская разведка отмечала еще в мае. В июле CNN сообщил о посещении российской делегации Ирана, целью которого было ознакомление с иранскими беспилотниками Shahed-191 и Shahed-192, способными нести высокоточные ракеты.
Тогда советник президента США по национальной безопасности Джек Салливан заявил, что, по американским данным, стороны планируют сделку на сотни беспилотников для военных действий в Украине.
Глава иранского МИД ответил, что Тегеран избегает каких-либо действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации в Украине.
27 августа издание Associated Press, ссылаясь на источники в разведке, сообщило, что Иран поставил России сотни беспилотников, которые она может использовать в войне против Украины.
В Белом доме подтвердили факт сделки, а 8 сентября объявил о введении санкций против компании Safiran Airport Services (Тегеран) из-за ее участия в отправке иранских БПЛА в РФ.