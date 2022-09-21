Украина усиливает развитие "Армии дронов" – Федоров

"Путин объявил частичную мобилизацию и активизацию военной промышленности. Шойгу говорит, что мобилизуют 300 тыс. человек. Учитывая то, что они постоянно врут, то, скорее всего, мобилизуют еще больше. Наша же команда будет еще больше уделять внимание проекту "Армия дронов", чтобы обеспечивать ВСУ современными эффективными беспилотниками. На каждого мобилизованного и танк у РФ должно быть несколько боевых снарядов для дронов у нас", – написал он.

Федоров выразил уверенность, что все украинские технологические компании должны сфокусироваться на развитии военных технологий.

"Нам нужно быть еще более инновационными, быстрыми и гибкими. Верим, поддерживаем ВСУ и развиваем технологии", – написал министр.