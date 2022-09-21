Мобилизация свидетельствует о том, что Путин допустил большой просчет – генсек НАТО

Столтенберг заявил, что НАТО "не будет заниматься такой же безрассудной и опасной ядерной риторикой, как Путин" Фото: EPA

Он отметил, что мобилизация в России может привести к эскалации конфликта и унесет больше жизней.

По словам генсека НАТО, выступление Путина демонстрирует, что война "идет не по его планам" и он "допустил большой просчет".

Столтенберг заявил, что, хотя российские войска были плохо оснащены и не имели надлежащего командования и управления, "трудно представить, чтобы конфликт закончился в краткосрочной перспективе, пока Россия не признает, что Украина является суверенным, независимым государством".

Он сказал, что единственный способ положить конец этой войне – "доказать, что Путин не победит на поле боя", и, когда он это поймет, ему придется сесть и договориться с Украиной о "разумном соглашении".

Комментируя заявление Путина, намекающее на возможное применение ядерного оружия, Столтенберг заявил, что НАТО будет сохранять спокойствие и "не будет заниматься такой же безрассудной и опасной ядерной риторикой, как президент Путин".