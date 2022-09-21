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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мобилизация свидетельствует о том, что Путин допустил большой просчет – генсек НАТО

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Столтенберг заявил, что НАТО "не будет заниматься такой же безрассудной и опасной ядерной риторикой, как Путин"
Столтенберг заявил, что НАТО "не будет заниматься такой же безрассудной и опасной ядерной риторикой, как Путин"
Фото: EPA

Объявление президентом РФ Владимиром Путиным мобилизации в России свидетельствует о том, что он просчитался после вторжения в Украину 24 февраля. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству Reuters 21 сентября.

Он отметил, что мобилизация в России может привести к эскалации конфликта и унесет больше жизней.

По словам генсека НАТО, выступление Путина демонстрирует, что война "идет не по его планам" и он "допустил большой просчет".

Столтенберг заявил, что, хотя российские войска были плохо оснащены и не имели надлежащего командования и управления, "трудно представить, чтобы конфликт закончился в краткосрочной перспективе, пока Россия не признает, что Украина является суверенным, независимым государством".

Он сказал, что единственный способ положить конец этой войне – "доказать, что Путин не победит на поле боя", и, когда он это поймет, ему придется сесть и договориться с Украиной о "разумном соглашении".

Комментируя заявление Путина, намекающее на возможное применение ядерного оружия, Столтенберг заявил, что НАТО будет сохранять спокойствие и "не будет заниматься такой же безрассудной и опасной ядерной риторикой, как президент Путин".

Контекст:

Утром 21 сентября Путин в видеообращении заявил, что подписал указ о проведении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. В этой же речи он заявил о готовности применить ядерное оружие.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Он утверждал, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя мобилизацию в РФ, заявил, Путин "хочет утопить Украину в крови, но также в крови своих солдат".

20 сентября, когда обращение Путина только анонсировалось, в российском сегменте Googe увеличилось количество запросов о том, как уехать из РФ или получить отсрочку от армии, а на следующий день, уже после объявления Путиным о мобилизации, обвалилась Мосбиржа, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ.

До сих пор в России проводили скрытую мобилизацию. По данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗОбездомных. На российских рекрутинговых сайтах массово появились объявления о наборе контрактников в армию РФ.

Также оккупанты устроили принудительную мобилизацию на временно занятых ими территориях Донецкой и Луганской областей, как неоднократно сообщала украинская разведка.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, НАТО, ядерное оружие, Йенс Столтенберг, мобилизация, война России против Украины
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