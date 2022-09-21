Путин проявил крайнее неуважение к Китаю, Индии, Турции и другим странам, призывавшим к прекращению войны России с Украиной – Кулеба

"Путин проявил крайнее неуважение к Китаю, Индии, Мексике, Турции, другим странам Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки, которые призвали к дипломатии и прекращению войны России с Украиной", – написал Кулеба.
Putin has shown utter disrespect to China, India, Mexico, Turkey, other Asian, African, Middle Eastern, Latin American nations which have called for diplomacy and an end to Russia’s war on Ukraine. He wants to throw more men into the flames of the war he has no chance of wining.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 21, 2022
21 сентября Путин объявил, что уже подписал указ о частичной мобилизации и его реализация начинается с этого же дня. Текст указа опубликован на официальном сайте Кремля. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в РФ будут мобилизованы около 300 тыс. человек.
Кроме того, лидер страны-оккупанта заявил, что Россия поддержит "референдумы", которые состоятся на оккупированных территориях Украины 23-27 сентября (то есть, аннексирует эти территории), и пригрозил применением ядерного оружия.