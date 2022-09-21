Путин проявил крайнее неуважение к Китаю, Индии, Турции и другим странам, призывавшим к прекращению войны России с Украиной – Кулеба

"Путин проявил крайнее неуважение к Китаю, Индии, Мексике, Турции, другим странам Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки, которые призвали к дипломатии и прекращению войны России с Украиной", – написал Кулеба.

Контекст:

21 сентября Путин объявил, что уже подписал указ о частичной мобилизации и его реализация начинается с этого же дня. Текст указа опубликован на официальном сайте Кремля. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в РФ будут мобилизованы около 300 тыс. человек.

Кроме того, лидер страны-оккупанта заявил, что Россия поддержит "референдумы", которые состоятся на оккупированных территориях Украины 23-27 сентября (то есть, аннексирует эти территории), и пригрозил применением ядерного оружия.