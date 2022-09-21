Зеленский потребовал от Германии боевые танки

Германия отказывает Украине в поставке боевых танков Leopard, потому что такую технику не поставляли другие страны Фото: bundeswehr.de

Он отметил, что для Украины эти боевые танки означают, что будет спасено больше жизней украинских солдат. Президент заявил, что Украина благодарна за военную и финансовую поддержку, но для победы "нужно еще больше". Он подчеркнул: бронированная техника – это вопрос выживания солдат.

Зеленский призвал правительство ФРН не оправдывать отказ поставлять танки тем, что такие шаги не делают США и другие страны. "Германия независима от других государств", отметил он, добавив, что ФРН могла бы таким образом "подать пример".

Разговоры по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем иногда "были очень громкими", поделился Зеленский, добавив, что он просто не понимал, почему Шольц "не принимает некоторых шагов". "Были ситуации, когда стены тряслись", – подметил президент.