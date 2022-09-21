Зеленский потребовал от Германии боевые танки

Он отметил, что для Украины эти боевые танки означают, что будет спасено больше жизней украинских солдат. Президент заявил, что Украина благодарна за военную и финансовую поддержку, но для победы "нужно еще больше". Он подчеркнул: бронированная техника – это вопрос выживания солдат.
Зеленский призвал правительство ФРН не оправдывать отказ поставлять танки тем, что такие шаги не делают США и другие страны. "Германия независима от других государств", отметил он, добавив, что ФРН могла бы таким образом "подать пример".
Разговоры по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем иногда "были очень громкими", поделился Зеленский, добавив, что он просто не понимал, почему Шольц "не принимает некоторых шагов". "Были ситуации, когда стены тряслись", – подметил президент.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
Украинская сторона настаивает, что хочет получить от Германии боевые танки Leopard и боевые машины пехоты Marder. В свою очередь Шольц заявлял, что не будет поставлять Украине немецкие танки Leopard 2, потому что Германия "не пытается действовать односторонне".
В то же время министр обороны Германии Кристине Ламбрехт 12 сентября заявила, что ФРГ пока не намерена поставлять Украине боевую бронетехнику, подчеркнув, что пока что "ни одна страна не поставила боевые машины пехоты или основные боевые танки западного производства". По ее словам, ФРГ договорилась с партнерами, что "Германия не будет предпринимать такие действия в одностороннем порядке".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя отказ властей ФРГ предоставить Украине танки Leopard и боевые машины пехоты Marder, заявил, что "сигналы из Германии разочаровывают".