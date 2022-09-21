В Кремле паника, Патрушев в Китае, русский бунт, Путин будет стрелять по толпе. Интервью Бацман с Невзлиным. Трансляция

Видео: Алеся Бацман / YouTube

В интервью Невзлин говорил о:

мобилизации в России, которую утром объявил президент РФ Владимир Путин, и как она повлияет на ход войны с Украиной;

наемниках частной военной компании "Вагнер", которые воюют в Украине на стороне России;

панике в Кремле и заговоре против Путина;

протестах в России, которые может вызвать мобилизация;

ядерном оружии и о том, может ли Россия его применить;

поездке секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Китай;

отстранении Путина от власти.

"Путин идет на самое идиотское решение, которое только может прийти в голову человеку, – он объявляет войну всему миру, причем именно это и заявляет. И говорит, что он, так сказать, весь мир поставит на колени. Я не знаю, зачем он это сделал, какой он предполагает ответ... Я не понимаю, зачем он угрожает ядерным оружием. Но в результате он сделал мне большой подарок на день рождения – он очень сократил срок своего пребывания во власти. Власть Путина начинает рушиться у нас на глазах. Речь может идти о месяцах, даже не о годах", – сказал во время интервью Невзлин о решении Путина объявить в РФ мобилизацию.

Невзлин родился в 1959 году в Москве. Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности (специальность – "автоматика и вычислительная техника") и Московский институт народного хозяйства (специальность – "менеджмент и маркетинг").

В 1981–1987 годах Невзлин работал инженером-программистом во внешнеторговом объединении "Зарубежгеология". В 1987 году познакомился с Михаилом Ходорковским, который тогда возглавлял центр научно-технического творчества молодежи в одном из районов Москвы. Такие центры были видом коммерческих предприятий, работавших в СССР в годы перестройки, они создавались при райкомах комсомола. Невзлин стал заместителем директора центра. Этот центр создал один из первых частных банков в России – банк МЕНАТЕП. В 1989–1991 годах Невзлин был президентом банка, после этого занимал другие высокие должности, в том числе заместителя председателя правления (1993–1996 годы).

С 1996 года Невзлин занимал должность вице-президента компании ЮКОС (МЕНАТЕП в 1995 году приобрел 78% ее акций), он был одним из совладельцев компании. В 2001–2003 годах бизнесмен был членом Совета Федерации РФ.

Невзлин уехал из России в 2003 году, когда власти предъявили ЮКОСу налоговые претензии и заморозили активы. Сейчас бизнесмен проживает в Израиле, у него есть израильское гражданство. В РФ против Невзлина открыто уголовное дело, ему вменяют уклонение от уплаты налогов, растрату, а также организацию убийств и покушений. В 2008 году Невзлина заочно приговорили в России к пожизненному сроку. Израиль отказался его экстрадировать.