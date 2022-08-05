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Невзлин: Я встречался с Путиным. Впечатление: серая мышь

 
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Невзлин рассказал о встречах с Путиным (на фото)
Невзлин рассказал о встречах с Путиным (на фото)
Фото: ЕРА (архив)

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону российско-израильский бизнесмен, один из бывших руководителей нефтяной компании ЮКОС Леонид Невзлин рассказал о своих встречах с Владимиром Путиным, который сейчас занимает должность президента России.

"Я встречался с Путиным лично, но разговаривал с ним подробно я только один раз. [...] Два раза я его видел за рубежом. Давно: в начале 1990-х. Один раз в поездке в Баден-Бадене, [...] бизнесмены меня пригласили. Были какие-то чиновники, среди них был Путин. Впечатление: серая мышь. Никаких разговоров, ничего не говорил. Так, увидели – увидели, посидел – посидел, выпил – выпил, покушал – покушал. То есть он не был интересен и ничего не излагал", – объяснил Невзлин.

Он предполагает, что для Путина, на тот момент еще не президента, то могла быть "какая-то формальная поездка".

"Второй раз я его видел в Монако. Мы были вместе с [бизнесменом Михаилом] Ходорковским на конференции, которую ежегодно делали экономисты российские и Центральный банк. Там [...] были иностранные банки, фонды, партнеры. И был [бывший мэр Санкт-Петербурга Анатолий] Собчак. И при Собчаке был Путин. Он носил сумку с теннисными ракетками, был очень маленький. Такой похожий на – я не знаю даже, как это сказать... Не хочется никого обидеть, но, наверное, тогда он был похож на люмпена скорее. И Собчак – он барин был, и он демонстративно показывал, что Путин – это что-то такое, не очень большое и за спиной. Там был один разговор с Собчаком буквально накоротке. Это мое впечатление", – отметил Невзлин.

По его словам, он также ходил на встречу с Путиным в его кабинет в конце 1990-х, когда Путина, на тот момент директора ФСБ, "назвали преемником" первого президента России Бориса Ельцина.

"Мы [с Путиным] провели час такого разговора – обмена вежливостями. Абсолютно ни о чем. Я не мог бы на этом никакого впечатления об этом человеке составить. Но можно было понять, что это директор ФСБ и этот директор ФСБ – он вот такой закрытый человек", – сказал бизнесмен.

Он подчеркнул, что "не понимал цели этого разговора и она не была обозначена".

"Более того, я встречался со всеми директорами КГБ и ФСБ, которые жили в то же время, в которое я уже был взрослый и работал с Ходорковским, начиная от [Владимира] Крючкова, [Михаила] Барсукова, [Николая] Ковалева. И всегда это были такие, знаете, интересные обмены мнениями людей разного типа, разного склада, с шутками-прибаутками, с подковырками. Потому что ну мы совсем разные люди, из разных этих самых, интересные друг для друга. [...] Что касается этого человека, то никакого зацепления не было", – подчеркнул Невзлин.

Миллиардер Невзлин: Решение о полномасштабном вторжении в Украину созрело у Путина, когда на встрече "Нормандской четверки" Зеленский отказался подписать соглашениеЧитайте полное интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Собчак занимал должность мэра Санкт-Петербурга с июня 1991 года по июнь 1996 года. Путин был помощником Собчака.

Путин является президентом России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, ФСБ, Монако, Баден-Баден, Леонид Невзлин, Анатолий Собчак, миллиардер, бизнесмен, преемник
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